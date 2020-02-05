Gençlere 'cinsel ilişkiye girmeyin' demek işe yarıyor mu?

BM'ye göre 15-19 yaşları arasındaki gebelik oranı 100 binde 62'yken, küresel ortalama 100 binde 44. Dünyanın en yüksek genç yaşta gebelik oranları ise Batı ve Orta Afrika ülkelerinde.

Resmi verilere göre Brezilya'da genç yaşta gebelik 2000-2017 arasında yüzde 36 azalsa da, hala tüm Latin Amerika'da olduğu gibi yüksek seyrediyor.

Bakan Alves, genç yaşta gebeliği önlemek için "en etkili yöntemin" prezervatif kullanımı, doğum kontrol hapları ve spiral değil, toptan cinsel ilişkiden uzak durmak olduğunu söylemişti.

Alves, geçen yıl BBC'ye yaptığı açıklamada, "Zevk için cinsel ilişkiye karşı çok güçlü bir kampanya yürütüldüğünü görüyoruz" demişti.

Kendisi de bir Evanjelik Hristiyan olan Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro'nun desteklediği Alves, dini inançlarını halka dayatmakla suçlanıyor.

Cinsel ilişkiden kaçınmayı öğütleyen tartışmalı program, sağlık alanındaki meslek kuruluşlarının ağır eleştirilerine uğradı. Ancak ülkenin, muhafazakar Kadın, Aile ve İnsan Hakları Bakanı Damares Alves programa güçlü bir destek veriyor.

Brezilya'daki kampanyanın resmi sloganı "Her şey zamanında" ve sosyal medyada #TudoTemSeuTempo etiketiyle tanıtılıyor.

Alvez amacın, genç yaşta gebelikler ve cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı "yeni bir şey" denemek olduğunu söylüyor.

Hükümet de cinsel ilişkiden uzak durmayı dayatmaya çalışmadığını ya da bunu bir "ahlaki" tartışmaya dönüştürmeye çalışmadığını savunuyor.

Ancak Cumhurbaşkanı Bolsonaro daha önce ebeveynlere çağrı yaparak, Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı bir kitapçıktaki, nasıl prezervatif kullanılacağına ilişkin sayfaları yırtıp atmalarını söylemişti.

Ancak hükümetin bu hamlesi, kampanyanın işe yarayacağına dair herhangi bir bilimsel kanıt olmadığını söyleyen sağlık çalışanları tarafından ağır eleştirilere uğradı.

Brezilya Pediatri Vakfı, genç yaşta gebeliği azaltmak için bilimsel olarak etkinliği kanıtlanmış tek yöntemin, yeterli cinsel eğitim ve sağlık hizmetlerine erişim olduğunu savundu.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) de cinsel eğitim içeren programları destekliyor.

WHO, "Cinsel ilişkiden kaçınmayı teşvik eden programlar, ilişkiye girme yaşını ötelemede, cinsel ilişkiye girme sıklığını veya partner sayısını azaltmada etkisiz oluyor. Cinsel ilişkiyi ötelemeyi, prezervatif ya da doğum kontrol hapları kullanmakla birleştiren programlar olumlu sonuçlar veriyor." diyor.

Kadın hakları savunucusu ve muhalif kongre üyesi Sambia Bomfim, hükümetin karmaşık bir sorunu gençlerin kendi kararına indirgemeye çalıştığını savunuyor.

Bomfim "Çoğu tecavüz kurbanının 13 yaşın altında olduğu bir ülkede, kızlar hayır diyebilecek iradeye sahip mi?" diye soruyor.

