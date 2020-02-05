HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Gençlere 'cinsel ilişkiye girmeyin' demek işe yarıyor mu?

Gençlere 'cinsel ilişkiye girmeyin' demek işe yarıyor mu?

05.02.2020 10:59 | Son Güncelleme

Brezilya hükümeti, ülkedeki genç kızlarda yüksek düzeylerde seyreden gebelik oranını azaltmak için, gençlere evlilik öncesi cinsel ilişkiye girmemeleri çağrısında bulunuyor.

Gençlere 'cinsel ilişkiye girmeyin' demek işe yarıyor mu?

Cinsel ilişkiden kaçınmayı öğütleyen tartışmalı program, sağlık alanındaki meslek kuruluşlarının ağır eleştirilerine uğradı. Ancak ülkenin, muhafazakar Kadın, Aile ve İnsan Hakları Bakanı Damares Alves programa güçlü bir destek veriyor.

Kendisi de bir Evanjelik Hristiyan olan Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro'nun desteklediği Alves, dini inançlarını halka dayatmakla suçlanıyor.

Alves, geçen yıl BBC'ye yaptığı açıklamada, "Zevk için cinsel ilişkiye karşı çok güçlü bir kampanya yürütüldüğünü görüyoruz" demişti.

Bakan Alves, genç yaşta gebeliği önlemek için "en etkili yöntemin" prezervatif kullanımı, doğum kontrol hapları ve spiral değil, toptan cinsel ilişkiden uzak durmak olduğunu söylemişti.

'HER ŞEY ZAMANINDA'

Resmi verilere göre Brezilya'da genç yaşta gebelik 2000-2017 arasında yüzde 36 azalsa da, hala tüm Latin Amerika'da olduğu gibi yüksek seyrediyor.

BM'ye göre 15-19 yaşları arasındaki gebelik oranı 100 binde 62'yken, küresel ortalama 100 binde 44. Dünyanın en yüksek genç yaşta gebelik oranları ise Batı ve Orta Afrika ülkelerinde.

Brezilya'daki kampanyanın resmi sloganı "Her şey zamanında" ve sosyal medyada #TudoTemSeuTempo etiketiyle tanıtılıyor.

Alvez amacın, genç yaşta gebelikler ve cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı "yeni bir şey" denemek olduğunu söylüyor.

Hükümet de cinsel ilişkiden uzak durmayı dayatmaya çalışmadığını ya da bunu bir "ahlaki" tartışmaya dönüştürmeye çalışmadığını savunuyor.

Ancak Cumhurbaşkanı Bolsonaro daha önce ebeveynlere çağrı yaparak, Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı bir kitapçıktaki, nasıl prezervatif kullanılacağına ilişkin sayfaları yırtıp atmalarını söylemişti.

Ancak hükümetin bu hamlesi, kampanyanın işe yarayacağına dair herhangi bir bilimsel kanıt olmadığını söyleyen sağlık çalışanları tarafından ağır eleştirilere uğradı.

Brezilya Pediatri Vakfı, genç yaşta gebeliği azaltmak için bilimsel olarak etkinliği kanıtlanmış tek yöntemin, yeterli cinsel eğitim ve sağlık hizmetlerine erişim olduğunu savundu.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) de cinsel eğitim içeren programları destekliyor.

WHO, "Cinsel ilişkiden kaçınmayı teşvik eden programlar, ilişkiye girme yaşını ötelemede, cinsel ilişkiye girme sıklığını veya partner sayısını azaltmada etkisiz oluyor. Cinsel ilişkiyi ötelemeyi, prezervatif ya da doğum kontrol hapları kullanmakla birleştiren programlar olumlu sonuçlar veriyor." diyor.

Kadın hakları savunucusu ve muhalif kongre üyesi Sambia Bomfim, hükümetin karmaşık bir sorunu gençlerin kendi kararına indirgemeye çalıştığını savunuyor.

Bomfim "Çoğu tecavüz kurbanının 13 yaşın altında olduğu bir ülkede, kızlar hayır diyebilecek iradeye sahip mi?" diye soruyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...
PARTNER Saatte 750 lira kazanıyor! Bakın ne iş yapıyor Saatte 750 lira kazanıyor! Bakın ne iş yapıyor
Uyuşturucu satıcısı fiyat listesini yanlışlıkla polise gönderdiUyuşturucu satıcısı fiyat listesini yanlışlıkla polise gönderdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cinsel ilişki Genç brezilya

En Çok Okunan Haberler

Gamze Özçelik'ten o iddiaya yanıt geldi!

Gamze Özçelik'ten o iddiaya yanıt geldi!

Ankara’da sokak ortasında fenalaşan adam hayatını kaybetti

Ankara’da sokak ortasında fenalaşan adam hayatını kaybetti

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İlker Başbuğ'a tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İlker Başbuğ'a tepki

Türkiye'nin büyük bir bölümü için uyarı yapıldı

Türkiye'nin büyük bir bölümü için uyarı yapıldı

Usta oyuncunun en acı anı

Usta oyuncunun en acı anı

Tek amacı kızını kurtarmaktı! Çok acı olay

Tek amacı kızını kurtarmaktı! Çok acı olay

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Enerji terapisi sırasında kendinden geçti!

Enerji terapisi sırasında kendinden geçti!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Karısının doğum yapmasını eskortlarla kutladı!

Karısının doğum yapmasını eskortlarla kutladı!

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bilinçsizce yapılan hareketlerin anlamları

Karşınızdaki kişi dudaklarını ısırıyorsa...

Uyuşturucu satıcısı fiyat listesini yanlışlıkla polise gönderdi

Uyuşturucu satıcısı fiyat listesini yanlışlıkla polise gönderdi

Rusya'da taksi şoföründen koronovirüse karşı özel kıyafet ve maskeli önlem

Görüntüler büyük ilgi çekti! Koronavirüs önlemi şaşkına uğrattı

6,8'lik depreme bile dayandı! Binayı gören gözlerine inanamıyor

6,8'lik depreme bile dayandı! Gören hayret ediyor

Diyarbakır'da patenli gençlerin halaylı ve tehlikeli yolculuğu kamerada

Görür görmez telefona sarıldı

Üç bacaklı yaratık görenleri şoke etti!

Üç bacaklı yaratık görenleri şoke etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.