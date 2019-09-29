HABER

Gençlere geçmişi öğretmek için 5 bin eşyalı 'kültür evi' oluşturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2019 10:13 | Son Güncelleme

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesi Ertuğrul köyünde yaşayan Fatma Efe (65), evini kültür evine çevirdi.

Gençlere geçmişi öğretmek için 5 bin eşyalı 'kültür evi' oluşturdu

Mehmet YİRUN/LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA)- KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesi Ertuğrul köyünde yaşayan Fatma Efe (65), evini kültür evine çevirdi. Eski kıyafetten, tarım aletlerine kadar birçok eşyanın sergilendiği evi ziyaretçi akınına uğrayan Efe, "Gençlerin elinden telefon düşmüyor. Genç nesle kızdım, teknoloji tutkunu gençlere kızdım ve böyle bir şeyi yapmaya karar verdim. Geçmişini bilmeyen gelecekten haberi olmaz. Görsünler babaanneleri, dedeleri neyle çalışmış, neler giymiş" dedi.
Lüleburgaz'ın Ertuğrul köyünde eşini yıllar önce kaybettikten sonra yalnız yaşayan Fatma Efe, gençlerin teknoloji tutkunluğunu görünce, onlara geçmiş kültürü tanıtmaya karar verdi. 2005 yılında köyde bulduğu 80 yıllık bir hırkayı evinin bir odasında sergilemeye başlayan Efe, yıllar içinde eski dönemlere ait kıyafet, tarım aletleri ve günlük hayatta kullanılan araç-gereçlerin sergilendiği kültür evi haline getirdi. Kendisinin topladığı eşyaların yanı sıra çevredekiler de Efe'yi kendilerinin bulduğu malzemeleri götürmeye başlayınca, tarım aletleri, at arabası, öküz arabası gibi büyük eşyalar ise evin bahçesinde sergilenmeye başlandı.
Gelen eşyalarla evinde yer kalmayan Efe, köylerinin kapanan ve atıl durumdaki okul binasının onarılması için yetkililere başvurdu. Başvuru üzerine Kültür ve Turizm Müdürlüğü, okul binasını onarıp Efe'nin eşyalarını sergilemesi için kendisine tahsis etti. Yıllar içinde yaklaşık 5 bin eşya toplayan Efe'nin evi yerli ve yabancı turistlerin de büyük ilgi gösterdiği Kültür Evi'ne dönüştü. Gençlerin son dönemlerde teknoloji tutkunu olduğunu, geçmiş kültürleriyle ilgilenmediğini görünce, onlara geçmişi hatırlatmak için eski eşyaları topladığını söyleyen Fatma Efe, şöyle dedi:
"Köyün gençleri burada toplanıyor, ellerinden telefonlar düşmüyor. Genç nesle kızdım, teknoloji tutkunu gençlere kızdım ve böyle bir şeyi yapmaya karar verdim. Geçmişini bilmeyen gelecekten haberi olmaz. Görsünler babaanneleri, dedeleri neyle çalışmış, neler giymiş. O yüzden işte gençler için böyle bir şey yaptım. İnşallah benden sonra da gençlerimiz bunları devam ettirirler. Sahip çıksınlar. Benim kendi evim burası 16 yıldır böyle. Ziyaretçiler çok, her yerden ziyaretçi geliyor. Almanya, Belçika, Hollanda, Fransa, Türkiye içinden her yerden geliyorlar. Üniversitelerden öğrenciler geliyor. Hepsinin ayaklarına sağlık."
OKUL BİNASINI YENİDEN YAPTIRDI
Fatma Efe, evinde yer kalmayınca boş bulunan okul binasını eşyalarını koymak için kullanmak istediğini belirterek, "Yan tarafta bir okulumuz var 110 yıllık. Öğrencimiz yok, taşımalı sistemle başka okullara gidiyorlar. Bina çok atıl bir durumda idi. Kültür Müdürlüğü'ne başvurup, elin evimi görün. Kültür evine evi dönüştürdüm, sizden okulun restorasyonunu istiyorum dedim. Geldiler, emeğime karşılık verip okulun restorasyonunu yaptılar. Oraya da eşyalarımı koydum. Şimdi köyümüzdeki tarihi okulumuzda da eksi eşyalar var. Kültürümüze mutlaka sahip çıkılması lazım. Ben kendi çabalarımla uğraşıp duruyorum. Eskiden annelerimizin, babaannelerimizin, annelerimizin giydiği elbiselerden tutun da tarım aletlerine kadar her türlü eşya var, Fakirlikle elde ettikleri elbiseleri bu kadar zaman saklamışlar. Çoğunun sahibi öldü. Allah rahmet eylesin. 90 yıllık giysiler var. Ömrümün el verdiği kadar yaşatmaya devam edeceğim. Gençlere şunu söylemek istiyorum. Bizler artık yaşlandık, sizlere emanet ediyorum bunu yaşatın koruyun" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Gençlere geçmişi öğretmek için 5 bin eşyalı 'kültür evi' oluşturduGençlere geçmişi öğretmek için 5 bin eşyalı 'kültür evi' oluşturduGençlere geçmişi öğretmek için 5 bin eşyalı 'kültür evi' oluşturduGençlere geçmişi öğretmek için 5 bin eşyalı 'kültür evi' oluşturdu

Ev sahibi şoka girdi! Kiracı eve 40 arkadaşıyla gelip...Ev sahibi şoka girdi! Kiracı eve 40 arkadaşıyla gelip...
'Kar garanti'li Palandöken'de erken rezervasyonlar başladı'Kar garanti'li Palandöken'de erken rezervasyonlar başladı
Efeler'de ressamlar ile belediyenin 'nü resim' kriziEfeler'de ressamlar ile belediyenin 'nü resim' krizi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İhbarı alan ekipler harekete geçti! Suçüstü yakalandılar!

İhbarı alan ekipler harekete geçti! Suçüstü yakalandılar!

Ekipler alarma geçti! Tam 143 asker tedavi altına alındı!

Ekipler alarma geçti! Tam 143 asker tedavi altına alındı!

Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

17 yaşındaki gelinleri evde ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı!

17 yaşındaki gelinleri evde ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı!

Hadise'nin ev hali selfiesi

Hadise'nin ev hali selfiesi

Cemil İpekçi'den Ebru Şallı'ya ilginç tebrik! 'K..nın güzelliği...'

Cemil İpekçi'den Ebru Şallı'ya ilginç tebrik! 'K..nın güzelliği...'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul’da yüzün üzerinde artçı deprem

İstanbul’da yüzün üzerinde artçı deprem

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul'da gece yarısı bir deprem daha!

İstanbul'da gece yarısı bir deprem daha!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Depremin ardından İstanbul'da ilk araştırma! Korkutan rakamlar

Depremin ardından İstanbul'da ilk araştırma! Korkutan rakamlar

Son dakika: Marmara Denizi'nde 3,3 büyüklüğünde deprem!

Marmara'da korkutan deprem

İzmir'de otomobil kontrolden çıktı! 1'i ağır 5 kişi yaralandı

İzmir'de feci kaza! Yaralılar var

17 yaşındaki gelinleri evde ölü bulunmuştu! Korkunç gerçek ortaya çıktı!

17 yaşındaki gelinleri evde ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı!

Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

Kırmızı ışıkta geçen otomobil kaza yaptı: 7 yaralı

Kırmızı ışıkta geçen otomobil kaza yaptı: 7 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.