HABER

Gençlere geçmişi öğretmek için 5 bin eşyalı 'kültür evi' oluşturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2019 13:10 | Son Güncelleme

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesi Ertuğrul köyünde yaşayan Fatma Efe (65), evini kültür evine çevirdi.

Mehmet YİRUN/LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA)- KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesi Ertuğrul köyünde yaşayan Fatma Efe (65), evini kültür evine çevirdi. Eski kıyafetten, tarım aletlerine kadar birçok eşyanın sergilendiği evi ziyaretçi akınına uğrayan Efe, "Gençlerin elinden telefon düşmüyor. Genç nesle kızdım, teknoloji tutkunu gençlere kızdım ve böyle bir şeyi yapmaya karar verdim. Geçmişini bilmeyen gelecekten haberi olmaz. Görsünler babaanneleri, dedeleri neyle çalışmış, neler giymiş" dedi.

Lüleburgaz'ın Ertuğrul köyünde eşini yıllar önce kaybettikten sonra yalnız yaşayan Fatma Efe, gençlerin teknoloji tutkunluğunu görünce, onlara geçmiş kültürü tanıtmaya karar verdi. 2005 yılında köyde bulduğu 80 yıllık bir hırkayı evinin bir odasında sergilemeye başlayan Efe, yıllar içinde eski dönemlere ait kıyafet, tarım aletleri ve günlük hayatta kullanılan araç-gereçlerin sergilendiği kültür evi haline getirdi. Kendisinin topladığı eşyaların yanı sıra çevredekiler de Efe'yi kendilerinin bulduğu malzemeleri götürmeye başlayınca, tarım aletleri, at arabası, öküz arabası gibi büyük eşyalar ise evin bahçesinde sergilenmeye başlandı.

Gelen eşyalarla evinde yer kalmayan Efe, köylerinin kapanan ve atıl durumdaki okul binasının onarılması için yetkililere başvurdu. Başvuru üzerine Kültür ve Turizm Müdürlüğü, okul binasını onarıp Efe'nin eşyalarını sergilemesi için kendisine tahsis etti. Yıllar içinde yaklaşık 5 bin eşya toplayan Efe'nin evi yerli ve yabancı turistlerin de büyük ilgi gösterdiği Kültür Evi'ne dönüştü. Gençlerin son dönemlerde teknoloji tutkunu olduğunu, geçmiş kültürleriyle ilgilenmediğini görünce, onlara geçmişi hatırlatmak için eski eşyaları topladığını söyleyen Fatma Efe, şöyle dedi:

"Köyün gençleri burada toplanıyor, ellerinden telefonlar düşmüyor. Genç nesle kızdım, teknoloji tutkunu gençlere kızdım ve böyle bir şeyi yapmaya karar verdim. Geçmişini bilmeyen gelecekten haberi olmaz. Görsünler babaanneleri, dedeleri neyle çalışmış, neler giymiş. O yüzden işte gençler için böyle bir şey yaptım. İnşallah benden sonra da gençlerimiz bunları devam ettirirler. Sahip çıksınlar. Benim kendi evim burası 16 yıldır böyle. Ziyaretçiler çok, her yerden ziyaretçi geliyor. Almanya, Belçika, Hollanda, Fransa, Türkiye içinden her yerden geliyorlar. Üniversitelerden öğrenciler geliyor. Hepsinin ayaklarına sağlık."

OKUL BİNASINI YENİDEN YAPTIRDI

Fatma Efe, evinde yer kalmayınca boş bulunan okul binasını eşyalarını koymak için kullanmak istediğini belirterek, "Yan tarafta bir okulumuz var 110 yıllık. Öğrencimiz yok, taşımalı sistemle başka okullara gidiyorlar. Bina çok atıl bir durumda idi. Kültür Müdürlüğü'ne başvurup, elin evimi görün. Kültür evine evi dönüştürdüm, sizden okulun restorasyonunu istiyorum dedim. Geldiler, emeğime karşılık verip okulun restorasyonunu yaptılar. Oraya da eşyalarımı koydum. Şimdi köyümüzdeki tarihi okulumuzda da eksi eşyalar var. Kültürümüze mutlaka sahip çıkılması lazım. Ben kendi çabalarımla uğraşıp duruyorum. Eskiden annelerimizin, babaannelerimizin, annelerimizin giydiği elbiselerden tutun da tarım aletlerine kadar her türlü eşya var, Fakirlikle elde ettikleri elbiseleri bu kadar zaman saklamışlar. Çoğunun sahibi öldü. Allah rahmet eylesin. 90 yıllık giysiler var. Ömrümün el verdiği kadar yaşatmaya devam edeceğim. Gençlere şunu söylemek istiyorum. Bizler artık yaşlandık, sizlere emanet ediyorum bunu yaşatın koruyun" diye konuştu.

PARTNER50 kilo verdi! Verdiği kiloları geri almaya başlayınca...50 kilo verdi! Verdiği kiloları geri almaya başlayınca...
İzmirli çift, bisikletle 80 günde 80 şehri gezdiİzmirli çift, bisikletle 80 günde 80 şehri gezdi
Datça Bit Pazarı'nda zamana yolculuk yapılıyorDatça Bit Pazarı'nda zamana yolculuk yapılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem!

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem!

Ekipler alarma geçti! Tam 143 asker tedavi altına alındı!

Ekipler alarma geçti! Tam 143 asker tedavi altına alındı!

Hadise'nin ev hali selfiesi

Hadise'nin ev hali selfiesi

Adı ünlü DJ ile anılıyordu! 'Evet; benim!'

Adı ünlü DJ ile anılıyordu! 'Evet; benim!'

Marmara'da korkutan deprem

Marmara'da korkutan deprem

Suriye'den Türkiye'ye küstah tehdit!

Suriye'den Türkiye'ye küstah tehdit!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İzmir'den kahreden şehit haberi!

İzmir'den kahreden şehit haberi!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Bir deprem de Balıkesir'de!

Bir deprem de Balıkesir'de!

İstanbul'da gece yarısı bir deprem daha!

İstanbul'da gece yarısı bir deprem daha!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan 'toplantı' açıklaması

İmamoğlu toplantıya çağrıldı mı? Canlı yayında açıkladı

Tunceli’de HDP il eş başkanları ile 6 kişi gözaltına alındı

HDP il eş başkanları gözaltına alındı

Sınır hattında YPG'li teröristlerin hareketliği böyle görüntülendi

Sınırda dikkat çeken görüntü!

Teröristlerin ifadesi ortaya koydu! HDP, PKK'nın kayıt bürosu gibi çalışmış!

İfadeler ortaya koydu! HDP, PKK'nın kayıt bürosu gibi çalışmış!

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem!

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem!

Depremin ardından İstanbul'da ilk araştırma! Korkutan rakamlar

Depremin ardından İstanbul'da ilk araştırma! Korkutan rakamlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.