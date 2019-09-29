Gençlere geçmişi öğretmek için 5 bin eşyalı 'kültür evi' oluşturdu

Mehmet YİRUN/LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA)- KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesi Ertuğrul köyünde yaşayan Fatma Efe (65), evini kültür evine çevirdi. Eski kıyafetten, tarım aletlerine kadar birçok eşyanın sergilendiği evi ziyaretçi akınına uğrayan Efe, "Gençlerin elinden telefon düşmüyor. Genç nesle kızdım, teknoloji tutkunu gençlere kızdım ve böyle bir şeyi yapmaya karar verdim. Geçmişini bilmeyen gelecekten haberi olmaz. Görsünler babaanneleri, dedeleri neyle çalışmış, neler giymiş" dedi. Lüleburgaz'ın Ertuğrul köyünde eşini yıllar önce kaybettikten sonra yalnız yaşayan Fatma Efe, gençlerin teknoloji tutkunluğunu görünce, onlara geçmiş kültürü tanıtmaya karar verdi. 2005 yılında köyde bulduğu 80 yıllık bir hırkayı evinin bir odasında sergilemeye başlayan Efe, yıllar içinde eski dönemlere ait kıyafet, tarım aletleri ve günlük hayatta kullanılan araç-gereçlerin sergilendiği kültür evi haline getirdi. Kendisinin topladığı eşyaların yanı sıra çevredekiler de Efe'yi kendilerinin bulduğu malzemeleri götürmeye başlayınca, tarım aletleri, at arabası, öküz arabası gibi büyük eşyalar ise evin bahçesinde sergilenmeye başlandı.

Gelen eşyalarla evinde yer kalmayan Efe, köylerinin kapanan ve atıl durumdaki okul binasının onarılması için yetkililere başvurdu. Başvuru üzerine Kültür ve Turizm Müdürlüğü, okul binasını onarıp Efe'nin eşyalarını sergilemesi için kendisine tahsis etti. Yıllar içinde yaklaşık 5 bin eşya toplayan Efe'nin evi yerli ve yabancı turistlerin de büyük ilgi gösterdiği Kültür Evi'ne dönüştü. Gençlerin son dönemlerde teknoloji tutkunu olduğunu, geçmiş kültürleriyle ilgilenmediğini görünce, onlara geçmişi hatırlatmak için eski eşyaları topladığını söyleyen Fatma Efe, şöyle dedi: "Köyün gençleri burada toplanıyor, ellerinden telefonlar düşmüyor. Genç nesle kızdım, teknoloji tutkunu gençlere kızdım ve böyle bir şeyi yapmaya karar verdim. Geçmişini bilmeyen gelecekten haberi olmaz. Görsünler babaanneleri, dedeleri neyle çalışmış, neler giymiş. O yüzden işte gençler için böyle bir şey yaptım. İnşallah benden sonra da gençlerimiz bunları devam ettirirler. Sahip çıksınlar. Benim kendi evim burası 16 yıldır böyle. Ziyaretçiler çok, her yerden ziyaretçi geliyor. Almanya, Belçika, Hollanda, Fransa, Türkiye içinden her yerden geliyorlar. Üniversitelerden öğrenciler geliyor. Hepsinin ayaklarına sağlık."