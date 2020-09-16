Gençlere rol model uyarısı!

Özellikle Güney Kore kökenli "K-Pop" olarak adlandırılan müzik gruplarının imaj ve yaşam tarzlarının oluşturduğu akımın fenomenlerinin genç nüfus tarafından idol olarak kabul edildiğini ve sembolleştirildiğini belirten İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden Psikiyatrist Dr. Onur Okan Demirci, “Farklı müzik kültürleri ile karşılaşıyor olmak elbette yaşamlarımızı renklendiriyor olmakla birlikte bu kültürlerin alt yapısında yer alan dünyalar da bizleri, özellikle genç nüfusu etkileyebiliyor. Günümüz dünyasında davranışlar, konuşma biçimleri, saç modelleri, kıyafet tasarımları, ilişkiler ve iletişim şekilleri, popüler hale gelen bu kültürlere göre şekilleniyor” dedi.

“YEME DÜZENİNE KADAR TAKLİT EDİLEBİLİR”

Bu kültüre ait modellerin yaşam şekillerinin, beden imajlarının da taklit edilmeye çalışıldığını ifade eden Demirci, “Psikoloji de rol model olarak isimlendirdiğimiz durumun dinamikleri taklit edilme yolu ile gerçekleşmektedir. Rol model olarak alınan kişi, onu rol model olarak alan kişi tarafından yaşam şeklinden tutun, yeme düzenine kadar taklit edilmektedir. Örneğin, bugün yaptığı sağlıksız diyeti paylaşan bir fenomen rol model ertesi gün bu diyeti dünya geneline yayabilme gücüne sahip olabiliyor” şeklinde konuştu.