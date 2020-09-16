HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Gençlere rol model uyarısı!

Gençlere rol model uyarısı!

SAĞLIK HABERLERİ  | 16.09.2020 16:06 | Son Güncelleme

Gençlere rol model uyarısında bulunan uzmanlar, rol model olan kişilerin gençler tarafından A'dan Z'ye taklit edildiğine dikkat çekere, rol model alınan kişiye dikkat edilmesi gerektiğini anlattı. Konuyla ilgili açıklama yaparak uyarıda bulunan Psikiyatrist Dr. Onur Okan Demirci, “Rol model olarak alınan kişi, onu rol model olarak alan kişi tarafından yaşam şeklinden tutun, yeme düzenine kadar taklit edilmektedir” dedi.

Gençlere rol model uyarısı!

Özellikle Güney Kore kökenli "K-Pop" olarak adlandırılan müzik gruplarının imaj ve yaşam tarzlarının oluşturduğu akımın fenomenlerinin genç nüfus tarafından idol olarak kabul edildiğini ve sembolleştirildiğini belirten İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden Psikiyatrist Dr. Onur Okan Demirci, “Farklı müzik kültürleri ile karşılaşıyor olmak elbette yaşamlarımızı renklendiriyor olmakla birlikte bu kültürlerin alt yapısında yer alan dünyalar da bizleri, özellikle genç nüfusu etkileyebiliyor. Günümüz dünyasında davranışlar, konuşma biçimleri, saç modelleri, kıyafet tasarımları, ilişkiler ve iletişim şekilleri, popüler hale gelen bu kültürlere göre şekilleniyor” dedi.

“YEME DÜZENİNE KADAR TAKLİT EDİLEBİLİR”

Bu kültüre ait modellerin yaşam şekillerinin, beden imajlarının da taklit edilmeye çalışıldığını ifade eden Demirci, “Psikoloji de rol model olarak isimlendirdiğimiz durumun dinamikleri taklit edilme yolu ile gerçekleşmektedir. Rol model olarak alınan kişi, onu rol model olarak alan kişi tarafından yaşam şeklinden tutun, yeme düzenine kadar taklit edilmektedir. Örneğin, bugün yaptığı sağlıksız diyeti paylaşan bir fenomen rol model ertesi gün bu diyeti dünya geneline yayabilme gücüne sahip olabiliyor” şeklinde konuştu.

“UÇ SEVİYELERDE TATMİN DURUMLARI ARAYACAKLAR”

Fenomen modellerin sahne egosu olarak adlandırabilen bir durumu yaşadığını ifade eden Psikiyatrist Dr. Onur Okan Demirci, “Tüm insanlığın tanıdığı, peşinden koşulmasına neden olan, milyonlarca takipçi ve alkış ile beslenen ego ruhu kişideki tatmin düzeylerini en üst seviyeye çekecektir. Böylece bu kişiler sıradan yaşamın zevklerinden tatmin olamayarak kendilerine uç seviyelerde tatmin durumları arayacaklardır. Tüm bu öykülere şahit olan toplum ise rol model olarak aldıkları bu kişilerin yaşamlarına özenebilir ve aslında kendilerine ait olmayan, aidiyet hissedemedikleri bir yaşamı yaşama arzusu içinde yok olabilir” diye konuştu.

“YAŞAMIN TÜM KEYFİNİ KAÇIRABİLİR”

Kişinin kendi zorlukları ile mücadele ederken başkasının zorluklarına özenmeye başlamasının taşıyamayacağı ağır yükler almasına sebep olacağını belirten Demirci şunları söyledi: “Bu yüklerin üstesinden gelemediğimizde ise yaşamın tüm keyfini kaçırabilir, yaşamımızı sonlandırmaya kadar varabilen davranışlara doğru itilebiliriz. Farklı kültürleri tanıyabilmek, kolaylıkla onlara ulaşabilmek harika bir duygu fakat ipin ucu kaçtığında kendimizi ait hissedemediğimiz bir dünyada bulabiliriz”

DHA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER O villayı bakın kim almış! O villayı bakın kim almış!
'Maskeyi atarım, belediye gelir toplar' anlayışı kişilik bozukluğu!'Maskeyi atarım, belediye gelir toplar' anlayışı kişilik bozukluğu!
ÖSYM, KPSS 2020 cevap anahtarı için tarihi verdi!ÖSYM, KPSS 2020 cevap anahtarı için tarihi verdi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Halil Sezai'nin yaşlı adamı dövdüğü görüntüler ortaya çıktı! ‘Ezan mı okuyorsun lan sen?’
Halil Sezai'nin yaşlı adamı dövdüğü görüntüler ortaya çıktı! ‘Ezan mı okuyorsun lan sen?’
Binbaşı Halil İbrahim Kaya korona nedeniyle hayatını kaybetti
Binbaşı Halil İbrahim Kaya korona nedeniyle hayatını kaybetti
Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Maskesini bulamayan kadın külodunu yüzüne geçirdi!
Maskesini bulamayan kadın külodunu yüzüne geçirdi!
F.Bahçe'den yeni forvet bombası
F.Bahçe'den yeni forvet bombası
İnşaat işçileri defile yaptı, sosyal medya yıkıldı
İnşaat işçileri defile yaptı, sosyal medya yıkıldı
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bir daha asla yapmayacaksınız!
Bir daha asla yapmayacaksınız!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Doktorlar uyarıyor: Günde 2 şişeden fazla içenler dikkat!
Doktorlar uyarıyor: Günde 2 şişeden fazla içenler dikkat!
Trigeminal Nevralji hastalığına yakalandı hayatı kabusa döndü
Trigeminal Nevralji hastalığına yakalandı hayatı kabusa döndü
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bipolar hastalar sonbaharda ne yaşıyor? Çökkünlük belirtilerine dikkat
Sonbaharda bipolara dikkat! Çökkünlük belirtileri varsa...
'Maskeyi atarım, belediye gelir toplar' anlayışı kişilik bozukluğu!
'Maskeyi atarım, belediye gelir toplar' anlayışı kişilik bozukluğu!
Pandemi sürecinde çocuklara hareket ve egzersiz alanı yaratın
Pandemi sürecine dikkat! Bunu yapamazlarsa...
Açlığınızın nedeni uykusuzluk olabilir!
Açlığınızın nedeni uykusuzluk olabilir!
Uzmanlardan ailelere uyarı: Okul öncesinde mutlaka yaptırın
Uzmanlardan ailelere uyarı: Okul öncesinde mutlaka yaptırın
Eklem ağrısı tedavisinde kök hücre uygulaması
Eklem ağrıları son buluyor! Kök hücre tedavisiyle...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.