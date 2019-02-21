HABER

Gençlere selam verdi, sonrasında dehşeti yaşadı!

YAŞAM HABERLERİ  | 21.02.2019 10:16 | Son Güncelleme

Düzce'de, Mustafa Necati Erdem (95) selamına karşılık vermeyen gençleri uyarırken, beklemediği bir tepki ile karşılaştı. Gençlerden biri yaşlı adamı tokatlarken, Mustafa Necati Erdem aldığı darbe ile yere yığıldı.

Gençlere selam verdi, sonrasında dehşeti yaşadı!

Olay, dün saat 17.30 sıralarında, Cedidiye Mahallesi Rıhtım Caddesi üzerinde meydana geldi. Mustafa Necati Erdem, şehir merkezinde dolaştıktan sonra çilingir olan akrabalarının iş yerine girerken, iddiaya göre karşıdan gelen iki gence selam verdi. Selamını almayan gençleri uyaran Mustafa Necati Erdem daha sonra iş yerine girdi. Erdem’in arkasından gelen bir kişi tartışarak, "Sen kimsin, bana laf ediyorsun?" diyerek yaşlı adamın yüzüne tokat attı.

1

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Erdem aldığı darbe ile yere düşerken, iş yerinde bulunanlar gencin üzerine yürüdü. Yere düşen yaşlı adamı kaldıranlar polise haber verdi. Polis ekipleri gelene kadar yaşlı adama tokat atan genç kaçtı. Yaşananlar iş yerinde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

3

''NEREDEYSE BEYNİM YERİNDEN ÇIKTI'

Yaşadığı olayı anlatan Mustafa Necati Erdem, olaydan dolayı üzüntü yaşadığını ifade ederek, "Dükkana gireceğim anda iki kişi karşı istikametten bana yakın geldiler. Selam vermedikleri için özellikle ben bu selam işinde çok hassasım,'Bir selam vermediniz' dedim, dükkana girdim. Dükkanda dururken adam geldi. 'Ulan sen kimsin, bana laf edecek adam mısın? Sana bir dayak atayım da bir gör' dedi. Onu derken benim sol tarafıma bir yumruk salladı. Nerdeyse beynim yerinden çıktı. Orada görevliler vardı ve ben yere düştüm. Orası karıştı, ne oldu bilmiyorum. Sonra kaçıp gittiler. Daha sonra oradaki görevli polisi aradı. Bende durumu anlattım. Ben 25 sene Avrupa'yı gezdim. Amerika'ya gittim, tüm Avrupa'yı dolaştım. 95 yaşındayım, bana kimse laf etmedi, hatta biri bana tokat atmadı. Şikayetçi misin? diye sordular. Şikayetçi olduğumu söyledim. Doktor raporu alınsın dediler. Acilden rapor aldık. Karakola götürüp ifademizi aldılar ve geldik evimize. Ben çok üzgünüm, benim gibi yaşlı ve Merkez Büyük Camii'nin eski vaizlerinden birisi olarak böyle bir şeyle karşı karşıya kalmam çok üzücü bir hadisedir. Yüzümdeki morluk o yumruktan sonra oldu." dedi.

2

Polis yaptığı araştırma sonucu yaşlı adama vuran kişinin Y.B. olduğunu tespit etti. Y.B.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Kerç Boğazı’nda yanan gemiler 1 ay sonra söndürülebildiKerç Boğazı’nda yanan gemiler 1 ay sonra söndürülebildi
Uymaz ailesinin büyük dramı! 'Cenazem çıkacak göreceksiniz'Uymaz ailesinin büyük dramı! 'Cenazem çıkacak göreceksiniz'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Düzce Tokat necati erdem

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den çok sert tepki: Kabul edilemez

Türkiye'den çok sert tepki: Kabul edilemez

Ayvacık'taki deprem anının en net görüntüsü! Büyük panik

Ayvacık'taki deprem anının en net görüntüsü! Büyük panik

Bakan Albayrak'tan flaş dolar açıklaması

Bakan Albayrak'tan flaş dolar açıklaması

Olay! Hacklendi; ünlü futbolcunun mesajları ifşa oldu

Olay! Hacklendi; ünlü futbolcunun mesajları ifşa oldu

Ünlü tarihçi hayatını kaybetti

Ünlü tarihçi hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Resmen kuruldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Resmen kuruldu!

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uymaz ailesinin büyük dramı! 'Benim cenazem de çıkacak göreceksiniz'

Uymaz ailesinin büyük dramı! 'Cenazem çıkacak göreceksiniz'

Eşi ve kızı öldürülen İsmail Güzel cinayet gününü anlattı

Anneyi öldürdü, kızını kaçırarak boş araziye götürdü...

Oğlunu pompalı tüfekle öldürdü! Nedeni akılalmaz...

Oğlunu pompalı tüfekle öldürdü! Nedeni akılalmaz...

Korkunç! Evden kaçan gençler kollarını kesmiş halde bulundu

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'

Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar 'ilk kez karşılaştık' dedi

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.