HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Gençlere taş çıkarıyor! 85'lik nine, 57 yıldır ekmeğini sokaktan kazanıyor

Gençlere taş çıkarıyor! 85'lik nine, 57 yıldır ekmeğini sokaktan kazanıyor

03.03.2021 10:36 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Gençlere taş çıkarıyor! 85'lik nine, 57 yıldır ekmeğini sokaktan kazanıyor

Denizli’de 68 senedir yaşayan 85 yaşındaki Hatice Yağcıoğlu, 57 senen boyunca yazın manav ürünleri kışın kendi elleriyle yaptığı el örgülerini satarak geçimini sağlıyor. Sokak sokak dolaşarak yaptığı elden örgüleri müşterilerine satan Yağcıoğlu, çoğu vatandaş tarafından tanınırken, bir esnaf yaşlı nine için dükkanın yanına yer ayırarak ürünlerini satmasını sağlıyor.

Denizli’de yaşayan 85 yaşındaki Hatice Yağcıoğlu, 57 sene boyunca sokakta satıcılık yaparak geçimini sağlıyor. Gençlere taş çıkaran yaşlı kadın kendi el emeğiyle yaptığı örgülerle satışlarına devam ederken, bir esnaf dükkanının yanına yer ayırtarak yaşlı kadının ürünlerini satmasına yardımcı oluyor.

85 yaşındaki Yağcıoğlu, dışarıda dilenen insanları da kendisi gibi bir şeyler yapıp satmalarını isterken, şuana kadar çocuklarından hiçbir yardım talep etmediğini belirtti. Çevredeki esnaf vatandaşlar tarafından da sevilen yaşlı kadın, 85 senedir ayakta kalarak gençlere adeta taş çıkartıyor.

Screenshot_27

'DAHA İĞNE OYALARIM VAR ONLARI GÖRMEDİNİZ'

İsteyen çoğu kişinin taştan bile ekmeğini çıkarabileceğini belirten Yağcıoğlu, “85 yaşındayım ve çocukluğumda başladım el örgüye. Daha iğne oyalarım var onları görmediniz çıkartmadım. 68 senedir buradayım ve 57 sene manavlık yaptım. 57 yıl oldu buraya geleli. Hala da gene yaptığım bu kadar. Manavı hamamın önünde yaptım sonra hastanenin orda. Bir hastane vardı, şimdi bütün pazarlara gidiyorum. 6 tane oğlum vardı 2’si öldü 4 çocuğum var. Biri çiçekçi 3’ü manavcı. Ben çocuklardan bir iğne alıp yemiyorum. Çocuklarının hakkı var haram olur. Dilenmeyi çok seviyorlar günde 1 milyon kazanıyorlar, az para mı? Adamlar kahvelerde, kadınlar kendileri toplamada. Onlarında yazısı öyledir. Nasibi onu Allah ile kendileri bilir. Otomobil ile yardım ediyor beni buraya oturtturuyorlar, onlar ile konuşuyorum, oğlanlarım ile konuşuyorum. Çok seviyorum ben onları Allah sağlık, sıhhatli müşteriler versin cümle Muhammedi Ümmetine. Bak arabayla kağıt topluyor ekmek parası kazanıyorlar” dedi.

Screenshot_25

85'LİK NİNEYE ESNAF DESTEK OLUYOR

Dükkanının yanında yer ayıran ve kendisine katkı sağlamak istediklerini belirten esnaf Ersin Karaboğa, “Ablamız uzun zamandır gelip gidiyor buraya. Hemen dükkanın arka tarafımız da oturuyor kendileri. Kendi imkanlarıyla çorap yazma oya gibi şeyler satıyor. Bizde kendisine bir katkı sağlamak için masa sandalye veriyoruz. Kendi imkanlarıyla ayakta durması için elimizden gelen yapmaya çalışıyoruz. Poğaçasını, çayını ikram veriyoruz. Ablamız daha doğrusu teyzemiz mükemmel kalender bir insan. Kendi ayaklarıyla hayata tutunan bir insan. Herkesten bütün esnaflardan tüm insanlardan böyle bir şey bekliyoruz” diye konuştu.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kamp planı yapanlar için hayat kurtaran önerilerKamp planı yapanlar için hayat kurtaran öneriler
İki ölü yunus karaya vurduİki ölü yunus karaya vurdu
Pegasus çağrı merkezine nasıl ulaşılır?Pegasus çağrı merkezine nasıl ulaşılır?
Anahtar Kelimeler:
Denizli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayın bir anda karıştı! 'Haysiyet yoksunu'

Canlı yayın bir anda karıştı! 'Haysiyet yoksunu'

Kalçalarına bakarken yakalandı!

Kalçalarına bakarken yakalandı!

Türkiye'den BM'de sert çıkış: Omzumuza yıkamazsınız

Türkiye'den BM'de sert çıkış: Omzumuza yıkamazsınız

Can pazarı: 4'ü çocuk 8 kişi kurtarıldı

Can pazarı: 4'ü çocuk 8 kişi kurtarıldı

Survivor'dan elenen isim belli oldu! Oylamada herkesi şaşırtan sonuç

Survivor'dan elenen isim belli oldu! Oylamada herkesi şaşırtan sonuç

İçişleri'nden yeni genelge! İşyerlerinin çalışma saatleri değişti

İçişleri'nden yeni genelge! İşyerlerinin çalışma saatleri değişti

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kontrollü normalleşme' kararlarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kontrollü normalleşme' kararlarını açıkladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İran'dan Türkiye açıklaması: Yanlış anlaşıldı!

İran'dan Türkiye açıklaması: Yanlış anlaşıldı!

Koronavirüsü yok eden cihaz Van'dan 4 ülkeye ihraç edildi

Koronavirüsü yok eden cihaz Van'dan 4 ülkeye ihraç edildi

Kabine toplantısı sona erdi

Kabine toplantısı sona erdi

Diğer Haberler

Beykoz Riva'da iki ölü yunus karaya vurdu

İki ölü yunus karaya vurdu

Sıfır otomobil aldı, hayatının şokunu yaşadı

Sıfır otomobil aldı, hayatının şokunu yaşadı

Pes dedirten hırsızlık: Önce anahtarı çaldı, sonra arabayı!

'Pes' dedirten hırsızlık! Önce anahtarı çaldı, sonra...

8 yıl önce çöpe attığı SIM kartı hayatını kabusa çevirdi

8 yıl önce çöpe attığı SIM kartı hayatını kabusa çevirdi

Bu erikler sofralık değil tadımlık! Çeyrek altını solladı: Kilosu 800 TL'nin üzerinde

Bu erikler sofralık değil tadımlık! Çeyrek altını solladı

Dalda asılı kaldığını fark edince... Kocaeli'de karga kurtarma operasyonu!

Dalda asılı kalan kargayı itfaiye kurtardı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.