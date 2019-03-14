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Gençlere uyuşturucu satarken yakalandı: 1 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2019 11:43 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta gençlere uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan (27) R.K., adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde 4 kişiye uyuşturucu madde satarken suçüstü yakalanan (27) R.K., gözaltına alındı.

Gençlere uyuşturucu satarken yakalandı: 1 gözaltı

Zonguldak’ta gençlere uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan (27) R.K., adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde 4 kişiye uyuşturucu madde satarken suçüstü yakalanan (27) R.K., gözaltına alındı. Ekipler tarafından yapılan üst aramasında 75 extacy hap, 2 gram bonzai uyuşturucu ve 650 lira para ele geçirildi. Gözaltına alınan 27 yaşındaki R.K., işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Gençlere uyuşturucu satarken yakalandı: 1 gözaltı

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