"Gençlere yaptığımız yatırım büyüyerek Büyükçekmece’ye döner"

İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Tepecik ve Dizdariye Mahalleleri'nde gençlerle bir araya geldi. Büyükçekmece’nin geleceğinde gençlere çok iş düştüğünü belirten Uysal, “Gençlere yaptığımız her yatırım daha da büyüyerek Büyükçekmece’ye döner” dedi.

31 Mart Yerel Seçimleri öncesi Büyükçekmece’de seçim çalışmalarını sürdüren Başkan Mevlüt Uysal, Marin Park Sitesi sakinleriyle bir araya geldikten sonra Tepecik ve Dizdariye Mahalleleri'nde düzenlenen 'Söz Sizde' programlarıyla gençlerle buluştu. Uysal, gençler için hazırladığı projeleri anlattı.

"GENÇLERE YAPILAN YATIRIM ESKİMEZ"

Büyükçekmece’nin geleceğinde gençlere çok iş düştüğünü belirten Başkan Mevlüt Uysal, “Biz, eğitimde ve gençlere yapılan hizmette pozitif ayrımcılık diyoruz. Niye pozitif ayrımcılık diyoruz? Çünkü biz kaldırım, park ve asfalt yapabiliriz ama onlar eskiyebilir. Gençlere yapılan yatırım eskimez büyüyerek devam eder. Gençlere yaptığımız her yatırım daha da büyüyerek Büyükçekmece’ye döner” diye konuştu.