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Gençleri uyuşturucuya alıştıran ’Zeliş’, piknik yaparken JASAT’a yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2020 19:09 | Son Güncelleme

Denizli’de uyuşturucu baronu olduğu iddiasıyla aranan ve 1 yıl önce cezaevinden kaçan ’Zeliş’ lakaplı kadın, JASAT ve Tavas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından piknik yaparken yakalandı.

Denizli’de uyuşturucu baronu olduğu iddiasıyla aranan ve 1 yıl önce cezaevinden kaçan ’Zeliş’ lakaplı kadın, JASAT ve Tavas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından piknik yaparken yakalandı. Gençleri uyuşturucuya alıştıran kadın ve ailesinin 128 suç dosyası duyanları hayrete düşürdü.
Honaz ilçesinde, Kocabaş Mahallesinde uyuşturucu baronu olarak bilinen 40 yaşındaki Zeliş lakaplı Z.Ç., jandarmanın dedektifleri Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Tavas İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından teknik takibe alındı. Jandarma ekipleri tarafından Tavas ilçesi Solmaz Mahallesinde olduğu tespit edilen Z.Ç., piknik yaptığı sırada piknik alanında yakalandı. Karşısında JASAT ekiplerini gören Z.Ç.’nin ilk tepkisi ise “Ben terörist değilim, terörist yakalayın” şeklinde bağırdı. Bölgede kaçabileceği bir yer olmayan Zeliş lakaplı uyuşturucu baronu gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere karakola sevk edilen Z.Ç., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

6 aile üyesinin 128 suç kaydı hayretlere düşürdü
Zeliş isimli 40 yaşındaki kadın uyuşturucu baronu Z.Ç.’nin Denizli’de 1 yıl önce ceza evinden firar ettiği 8 ayrı suç dosyasından ise 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi. Öte yandan, ailesinin tamamının da ayrı ayrı suç dosyası bulunduğu öğrenilirken, eşi N.Ç.’nin 3, oğlu Ö.Ç.’nin 49, uyuşturucu baronu Z.Ç.’nin 30, damadı T.A.’nın 42, oğlu M.Ç.’nin 3 ve kızı S.A.’nın ise 1 tane suç kaydı olduğu öğrenildi. Ailede bulunan 6 kişinin toplamda 128 suç kaydı olması ise duyanları hayrete düşürdü.

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