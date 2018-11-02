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"Gençlerimize rol model olmalıyız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 23:55 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: "Gençlerimize, çocuklarımıza sahip çıkacağız, onlara örnek olacağız, rol model olacağız"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, din görevlilerinin gençlere rol model olması gerektiğini bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erbaş, Bursa Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda din görevlileri ile bir araya geldi.

Erbaş, programda yaptığı konuşmada, din görevlileriyle daha iyi din hizmetinin nasıl yapılacağının, milletin gönlüne İslam'ı en doğru bilgilerle nasıl ulaştırılabileceğinin müzakeresini yaptıklarını belirtti.

Hazreti Muhammed'in çok büyük sıkıntılar yaşadığı halde İslam'ı anlatmaktan vazgeçmediğine işaret eden Erbaş, "Peygamberlerin varisleri olarak onlar hangi hizmetleri, görevleri yapmış, yerine getirmişse bizlere emanettir o görevler." ifadelerini kullandı.

Din görevlilerinin toplumda en çok okuyan ve yazan kişiler olması gerektiğini vurgulayan Erbaş, muhatap oldukları kitle içerisinde çocuk ve gençlerin de bulunduğuna dikkati çekti.

Erbaş, Mevlidi Nebi Haftası vesilesiyle başlattıkları "Her Hocamıza 10 Genç Emanet Projesi"ne değinerek, şunları kaydetti:

"Gençlerimize ulaşarak onları hayata hazırlamak, onları sıratı müstakim çizgisine yetiştirme ve o çizgi üzerinde kalmaları için çalışacağız. Peygamber varisleri olarak bunu başaracağız. Bunun için lütfen ihlasımızı, samimiyetimizi şöyle bir harekete geçirelim, inancımızı harekete geçirelim. Bunun için de ihlasımızın, samimiyetimizin yüksek olması gerekiyor. Bunun için gayret edeceğiz. Gençlerimize, çocuklarımıza sahip çıkacağız, onlara örnek olacağız, rol model olacağız."

Toplantıya, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Muslu, Bursa İl Müftüsü İzani Turan ve çok sayıda din görevlisi katıldı.

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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş

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