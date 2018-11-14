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"Gençlerimizi doğru mesleklere yönlendirmenin gayretindeyiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 13:18 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: - "İşgücü Piyasası Araştırması ile sektörlerin talep ettiği meslekleri ve becerileri ortaya çıkarmak istiyoruz. Bunun yanında gençlerimizi doğru mesleklere yönlendirmenin gayretindeyiz"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "İşgücü Piyasası Araştırması ile sektörlerin talep ettiği meslekleri ve becerileri ortaya çıkarmak istiyoruz. Bunun yanında gençlerimizi doğru mesleklere yönlendirmenin gayretindeyiz." dedi.

Bakan Selçuk, bir otelde düzenlenen Türkiye İşgücü Piyasası Araştırması Değerlendirme Toplantısı'nda, yürütülen çalışmalarla Türkiye'de istihdamın artma, işsizliğin ise azalma eğiliminde olduğunu belirtti.

İşsizlikle mücadele kapsamındaki çalışmaların en önemlisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Milli İstihdam Seferberliği olduğunu ifade eden Selçuk, Milli İstihdam Seferberliğiyle bir yılda yaklaşık 1,5 milyon kişinin istihdamının sağlandığını bildirdi.

İşgücü piyasasının en önemli sorunlarından birinin arz ve talep uyumsuzluğu olduğunu ifade eden Selçuk, şunları kaydetti:

"İŞKUR tarafından yapılan İşgücü Piyasası Araştırması ile sektörlerin talep ettiği meslekleri ve becerileri ortaya çıkarmak istiyoruz. Bunun yanında gençlerimizi doğru mesleklere yönlendirmenin gayretindeyiz. Vatandaşlarımızı aktif iş gücü programlarından yararlandırarak, mesleksizlik ve vasıfsızlık sorunuyla mücadele ettik. Bu kapsamda, bu yılın 10 aylık bölümünde yaklaşık 409 bin vatandaşımız, mesleki eğitim kurslarımızdan, işbaşı ve girişimcilik eğitim programlarımızdan yararlandı. Bu programlarımızla iş gücünü hem bugünün hem de geleceğin mesleklerine hazırlanmanın yanında işverenler ile nitelikli çalışanları kavuşturmayı amaçlıyoruz."

Selçuk, etkili ve sürdürülebilir politikaların oluşturulabilmesi için sağlıklı verilerin varlığının önemine dikkati çekerek, "Türkiye İşgücü Piyasası Araştırması da hem çalışma hayatında hem de nitelikli iş gücüne kavuşulmasında büyük bir değere sahip." diye konuştu.

İŞKUR'un iş gücü piyasasında arz ve talep arasındaki uyumu sağlamak için İşgücü Piyasası Araştırmasını periyodik olarak sürdürdüğünü vurgulayan Selçuk, bu çalışmanın, Avrupa'da da değerli ve kapsamlı bulunan çalışmalardan biri olduğunu söyledi.

- "Geleceğin mesleklerine yönelik çalışmalar yürütüyoruz"

İŞKUR Genel Müdür Vekili Cafer Uzunkaya da toplantının çok önemli çıktılarının olacağını belirterek, araştırmanın, Türkiye İşgücü Piyasası Araştırması Kurumlarında çalışan iş ve meslek danışmaları tarafından 90 bin iş yerinde yapıldığını vurguladı.

Araştırmanın, Türkiye'de hangi ilde, sektörlerde ve mesleklerde ne kadar ihtiyacın olduğunu kendilerine gösterdiğini dile getiren Uzunkaya, "Biz, sadece bugünü kurtarma ve yönetmenin derdinde değiliz. İŞKUR olarak, geleceğin istihdam politikalarını da belirleyip, geleceğin mesleklerine yönelik çalışmalar yürütüyoruz." dedi.

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Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk İşgücü Piyasası Araştırması İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya

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