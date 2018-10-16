BİNGÖL (AA) - Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, "Gençlik bizim geleceğimiz. Gençlerimizi en iyi şekilde yetiştirmek zorundayız. Modern çağın da getirdiği bir takım sorunlar var. Bu sorunları tespit edip, onlara mutlaka çözüm önerileri önermemiz gerekiyor." dedi.
Bingöl Üniversitesince (BÜ), Valilik, Bingöl Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Ensar Vakfı'nın katkılarıyla düzenlenen, "Uluslararası Modern Çağda Gençliğin Anlam Arayışı Sempozyumu" ikinci gününde devam ediyor.
Bingöl Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'ndeki sempozyum öncesinde gazetecilere açıklama yapan BÜ Rektörü Prof. Dr. Çapak, gençliğin problemlerine dokunmak ve geleceklerine dair çözüm önerileri geliştirmek amacıyla böyle bir program düzenlediklerini söyledi.
Çapak, "Gençlik bizim geleceğimiz. İstedik ki gençliğimizin sorunlarını tartışalım. Özellikle de modern çağda gençliğin karşı karşıya olduğu problemler çok fazla. Aslında sadece gençlik bir anlam arayışında değil insanlık bir anlam arayışında. Gençliğin problemlerini ele alıp, eğer mümkünse bunlara çözüm önermek gerekiyor." diye konuştu.
Gençliğin problemlerine değinilmesi amacıyla Türkiye'nin farklı üniversitelerinden ve yurt dışından 70'e yakın akademisyeni kentte misafir ettiklerini dile getiren Çapak, sempozyumda sunulan görüşleri kitaplaştırıp, ihtiyaç duyan akademisyen ve gençlerin istifadesine sunacaklarını aktardı.
Medeniyet, İzmir Katip Çelebi, Recep Tayyip Erdoğan, Fırat ve Muş Alparslan üniversitelerinin rektörleri ile konularında uzman akademisyen ve gazetecilerin de katıldığı sempozyuma gösterilen ilgi için teşekkür eden Çapak, "Gençlik bizim geleceğimiz. Gençlerimizi en iyi şekilde yetiştirmek zorundayız. Geleceğin yöneticileri onlar. Eğer varsa ki; var olduğu belli, modern çağın da getirdiği bir takım sorunlar var. Bu sorunları tespit edip onlara mutlaka çözüm yolları önermemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Sempozyuma konuşmacı olarak katılan Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma, gençlerin Türkiye'nin geleceği olduğunu vurguladı.
Sırma, gençlere bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulunarak, bütün uygarlıkların, okumakla ve ilimle yükseldiğini belirtti.
İslam medeniyetinin de kitaplarla ve alimlerle büyüdüğünü dile getiren Sırma, "Bingöl'deki gençlerin gözünde büyük alimlerin ruhunu görüyorum. İnşallah geçmişteki alimleri kat kat geçecekler. Sadece Müslümanlara değil, bütün insanlığa faydalı olacaklarına inanıyorum." şeklinde konuştu.
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