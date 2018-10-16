BİNGÖL (AA) - Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, "Gençlik bizim geleceğimiz. Gençlerimizi en iyi şekilde yetiştirmek zorundayız. Modern çağın da getirdiği bir takım sorunlar var. Bu sorunları tespit edip, onlara mutlaka çözüm önerileri önermemiz gerekiyor." dedi.

Bingöl Üniversitesince (BÜ), Valilik, Bingöl Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Ensar Vakfı'nın katkılarıyla düzenlenen, "Uluslararası Modern Çağda Gençliğin Anlam Arayışı Sempozyumu" ikinci gününde devam ediyor.

Bingöl Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'ndeki sempozyum öncesinde gazetecilere açıklama yapan BÜ Rektörü Prof. Dr. Çapak, gençliğin problemlerine dokunmak ve geleceklerine dair çözüm önerileri geliştirmek amacıyla böyle bir program düzenlediklerini söyledi.

Çapak, "Gençlik bizim geleceğimiz. İstedik ki gençliğimizin sorunlarını tartışalım. Özellikle de modern çağda gençliğin karşı karşıya olduğu problemler çok fazla. Aslında sadece gençlik bir anlam arayışında değil insanlık bir anlam arayışında. Gençliğin problemlerini ele alıp, eğer mümkünse bunlara çözüm önermek gerekiyor." diye konuştu.