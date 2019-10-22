HABER

"Gençlerimizi kitapla buluşturmaya ihtiyacımız var"

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 19:55 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen: - "Gençlerimizi kitapla buluşturmaya o kadar çok ihtiyacımız var ki. Ama rastgele kitapları da okuyamıyoruz. Kimin yazdığı, ne niyetle yazdığı çok önemli"

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, gençlerin kitapla buluşturulması gerektiğini belirterek, "Ama rastgele kitapları da okuyamıyoruz. Kimin yazdığı, ne niyetle yazdığı çok önemli." dedi.

İşliyen, Amasya'da, Aile ve Dini Rehberlik Merkezi Bürosu ve Diyanet Yayınları Satış Yeri'nin açılışını yaptı.

Açılışta yaptığı konuşmada, doğru kitapları okutup gençlerin zihinlerinin, kalplerinin korunması gerektiğini dile getiren İşliyen, Diyanet İşleri Başkanlığının rehberlik ettiği yayınların takip edilmesinin önemine işaret etti.

Batılıların yüz yıllardır misyonerlik faaliyetleri sürdürdüğünü belirten İşliyen, bu faaliyetlere karşı en iyi savunmanın kitaba sarılmak olduğunu söyledi.

İnternet karşısında gençlerin savunmasız olduğunu dile getiren İşliyen, şunları kaydetti:

"Gençlerimizi kitapla buluşturmaya o kadar çok ihtiyacımız var ki. Ama rastgele kitapları da okuyamıyoruz. Kimin yazdığı, ne niyetle yazdığı çok önemli. Müftülük yaptığım yıllarda sempozyumda profesör bir hanımefendi bir bildiri sundu. Bildirinin başlığı şuydu, '1800'lü yıllarda Amerikan Protestan Kilisesinin Diyarbakır ve civarındaki misyonerlik faaliyetleri.' Mütemadiyen 1800'lü yıllardan 1950'lere kadar hemşire, doktor, öğretmen, din adamı görüntüsü altında bölgede insanların kalplerini, zihinlerini çevirmek üzere çalışmalar yapmışlar, yapmaya da devam ediyorlar. Bizim buna direnmemiz ancak bir yolla o da kitaba sarılmayla olur."

Konuşmasının ardından İşleyen, Amasya Valisi Osman Varol ve Belediye Başkanı Mehmet Sarı ile büroyu gezip kitapları inceledi.

Meğer o hastalığın reçetesi... Doktorlar 'bol bol yiyin' diyor!Meğer o hastalığın reçetesi... Doktorlar 'bol bol yiyin' diyor!
Mehmetçik’ten Tel Abyad’a yardım eliMehmetçik’ten Tel Abyad’a yardım eli
Sosyal medyada timsah, piton yılanı ve jako papağan satan şüpheli yakalandıSosyal medyada timsah, piton yılanı ve jako papağan satan şüpheli yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Amasya Diayanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen Diyanet Yayınları

En Çok Okunan Haberler

Volkswagen'den önemli Türkiye açıklaması

Volkswagen'den önemli Türkiye açıklaması

Selmet Şükür’ün yargılandığı davada yeni gelişme

Selmet Şükür’ün yargılandığı davada yeni gelişme

Acun Ilıcalı canlı yayında Şeyma Subaşı'ndan mesaj gelince ne yapacağını bilemedi!

Acun Ilıcalı canlı yayında Şeyma Subaşı'ndan mesaj gelince ne yapacağını bilemedi!

Her şey bir anda oldu! Raylara atladı

Her şey bir anda oldu! Raylara atladı

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

İYİ Parti'den dikkat çeken 'anket' açıklaması

İYİ Parti'den dikkat çeken 'anket' açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Tel Abyad'dan acı haber! 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Tel Abyad'dan acı haber! 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı kahreden haberi duyurdu: 1 asker şehit

Kahreden haber: 1 asker şehit

Avcılar'da müftülük lojmanı ve 45 yıllık bina mühürlendi

Avcılar'da müftülük lojmanı ve 45 yıllık bina mühürlendi

AK Partili yöneticiler ölümden döndü

AK Partili yöneticiler ölümden döndü

İBB Beşiktaş'taki arazisini satışa çıkardı

İBB satışa çıkardı! Tam bir servet

Son dakika: Emine Bulut'u öldüren Fedai Varan için verilen müebbet hapis cezası kararına itiraz!

Emine Bulut'un katili için verilen müebbet hapis cezası kararına itiraz!

Türkiye'den Şili'ye seyahat uyarısı

Dışişleri Bakanlığı'ndan o ülkeye seyahat uyarısı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.