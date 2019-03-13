"Gençlerimizin enerjisinden daha fazla yararlanmayı amaçlıyoruz"

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, gençlik merkezlerindeki faaliyetlerin kendileri için kritik öneme sahip olduğunu, daha çok gence ulaşacaklarını belirterek, "Ülke olarak gençlerimizin enerjisinden, dinamizminden daha fazla yararlanmayı amaçlıyoruz." dedi.

Ersöz, Ardahan Valisi Mustafa Masatlı'yı ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, Bakanlık faaliyetlerinin Ardahan'da gayet güzel ve verimli gerçekleştiğini, bunu yerinde görmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Bakanlığa bağlı gençlik merkezlerinde üniversite öğrencilerinin gönüllü olarak faaliyette bulunduğuna işaret eden Ersöz, şöyle devam etti:

"Yeteneği olan öğrencilerimizin bazıları resim, bazıları İngilizce kursu açıyor, tiyatro eğitimi veriyor. Yüksek lisans öğrencimiz yaşlıları ziyaret ediyor. Yine köydeki okulları ziyaret edip onların ihtiyaçlarını gidermeye yönelik faaliyette bulunuyorlar. Bu şunu gösteriyor, sadece kendi kadromuzla bunları yapmıyoruz. Aynı zamanda üniversitede belli ölçüde akademik yetkinliğe sahip, kendi alanında bilgi edinmiş öğrencilerin de toplumdaki sosyal sorunların ve sosyal hizmetlerin giderilmesine katkısı olan bir yapıyla da bunları yapıyoruz. Biz bunu önemsiyoruz. Bunu Ardahan'da gördük. Bizim gençlik merkezlerimizin katkılarıyla gerçekleştiriyorlar."