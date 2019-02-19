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"Gençlerimizin istihdam konusunu çok önemsiyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 18:57 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: - "Onlara rehberlik yaparak kariyer yapmaları ve staj ayarlamaları konusunda önümüzdeki günlerde Genç İstihdam Ofisi açacağız. Pek çok alanda projelerimiz var. Yeni dönemde istihdamla ilgili bölümü de ele alacağız"

İZMİR (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlerin istihdamını çok önemsediklerini belirterek, "Onlara rehberlik yaparak kariyer yapmaları ve staj ayarlamaları konusunda önümüzdeki günlerde Genç İstihdam Ofisi açacağız. Pek çok alanda projelerimiz var. Yeni dönemde istihdamla ilgili bölümü de ele alacağız." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamada, Kasapoğlu'nun AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci ile Atatürk Kültür Merkezi'ndeki "Gençlerle Demokrasi Buluşması"na katıldığı bildirildi.

Açıklamada konuşmasına yer verilen Kasapoğlu, Türkiye'de yaklaşık 1 milyon gencin 31 Mart'ta ilk kez sandığa gidip demokrasiyle tanışacağını belirtti.

Gençlerin insanlığın geleceği adına çok önemli olduğuna dikkati çeken Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Sizler sadece bizim için değil, tüm dünya için önemlisiniz. Cumhurbaşkanımız sizlere çok önem veriyor. Bu önemin en güzel örneği de seçilme yaşını düşürmesidir. Allah sizlerin vatana, millete hayırlı bireyler olmasını sağlasın. Allah bundan sonra yapacağınız her seçimi haklarınızda hayırlı etsin. Sizler de her seçimi yaparken daha dikkatli olmalısınız"

- "Genç İstihdam Ofisi açacağız"

Gençlerin sorularını da yanıtlayan Kasapoğlu, bir gencin istihdamla ilgisi sorusu üzerine, hayatta hiçbir şeyin karamsarlığa yol açmaması gerektiğini ifade etti.

Bakan Kasapoğlu, istihdamla ilgili çok önemli çalışmaların olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bakanlıklarımız, ekonomi, maliye ve çalışma alanındaki arkadaşlarımızın çok ciddi çalışmaları var. Bu konudaki sıkıntıları minimize edeceğiz. Gençlerimizin istihdam konusunu çok önemsiyoruz. Onlara rehberlik yaparak kariyer yapmaları ve staj ayarlamaları konusunda önümüzdeki günlerde Genç İstihdam Ofisi açacağız. Pek çok alanda projelerimiz var. Yeni dönemde istihdamla ilgili bölümü de ele alacağız. İnşallah bu sorunu çözeceğiz. Ümidinizi hiçbir zaman kaybetmeyeceksiniz, sizden en büyük isteğimiz bu. Her yeni gün, yeni bir doğan güneştir. Bir kere bizim önümüzde Cumhurbaşkanımız var. O bile bize ümitli olmamız için yeter."

Türkiye'nin daha iyi noktalara gelebilmesi için gençliğe büyük görev düştüğünü kaydeden Kasapoğlu, "Şu an sahip olunan imkanlar ile önceden sahip olunan imkanlar kıyas bile edilemez. O yüzden sizler kendinizi geliştireceksiniz. Bunun için biz de üzerimize düşen desteği vermeye hazırız. Ülkemiz, memleketimiz için sizlere çok iş düşüyor. O yüzden her zaman daha iyi olabilmek için çaba gösterin." ifadelerini kullandı.

- Bağımlılıkla mücadele

Bakan Kasapoğlu, İzmir'de sporla ilgili ciddi yatırımlar yapma kararı aldıklarını, bunların bağımlılıkla mücadele konusunda bir önlem olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Toplumla beraber hareket ederek, diğer bakanlıklarımızla bu illetle mücadelemizi sürdüreceğiz. Çocuklarımızı, gençlerimizi hiçbir şebeke veya illete bırakmayız. El ele, gönül gönüle vererek muhtarlarımız, din görevlilerimiz teyakkuzda olacak. Biz de devlet olarak koruyucu ve önleyici tedbirler alarak ne gerekiyorsa onu yapacağız. Hiçbir illet, bu milletle baş edemez."

Milletvekili seçilme yaşının 18'e düşürüldüğünü hatırlatan Kasapoğlu, “Gençlerimizin hem seçme hem seçilme konusunda sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Meclisimiz düzenleme yaptı. O yüzden inşallah belki de bu salondan bazı arkadaşlarımız parlamentoda bizi temsil edecek. Sizler insanlığın umudusunuz. Size imkanların en güzelini hazırlamak amacıyla çalışacağız." şeklinde görüş belirtti.

Öte yandan Bakan Kasapoğlu'nun İzmir'de Alsancak'tan Konak'a kadar olan bisiklet turu iptal edildi.

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Anahtar Kelimeler:
bağımlılık Istihdam spor yatırım

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