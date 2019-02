"Gençlerimizin siber güvenlik alanında kendilerini yetiştirmesini istiyoruz"

"Bu gençlik ki 2053 vizyonumuzu hayata geçirecek, 2071 vizyonumuzu tasarlayacak nesildir. Bu gençlik ki umudumuz, ümidimiz, her şeyimizdir. Ülkemizin kutlu yürüyüşünde en büyük güç kaynağımız, nitelikli, özgüveni yüksek, milli ve manevi değerlerimizle donanmış nesillerin yetişmesidir. Gayretimiz, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un 'Asım'ın nesli' olarak ifade ettiği gibi, tarihine, medeniyetine, kültürüne sahip çıkan, bu birikimi ilim ve teknikle tamamlayan bir nesildir."

Gençlerin vatana, memlekete, birlik, beraberlik ve dirliğe her daim sahip çıkacağına inandığını ifade eden Oktay, şöyle konuştu:

Oktay, her zaman genç nüfus oranıyla övünen bir ülke olduklarını hatırlatarak her alanda güçlü ve etkili olmanın yolunun donanımlı geçlerden geçtiğinin bilincinde olduklarını belirtti.

"Bunun için yakın tarihimizi bol bol okuyun, araştırın. Bilgileri, görgüleri ve deneyimlerinden faydalanacağınız kanaat önderlerini takip ederek tecrübelerinden faydalanabilirsiniz. Her birinizin alanınızla ilgili bilimsel dergileri, sempozyum ve panelleri takip ederek fikri boyutta da kendinizi geliştirin. Gençlik çağlarının boşa harcanmasının maalesef telafisi bulunmamaktadır. Atalarımız ne güzel söylemiş, 'Genç bilebilse, ihtiyar yapabilse' Hem bugünü hem yarınları kuracak nesil olarak kendinizi her anlamda yetiştirmeniz sizlerden en temel beklentimizdir."

"Her ilimizde üniversite kurulmasını sağlayarak üniversite sayımızı 206’ya çıkardık.Üniversiteye girişte uygulanan katsayı adaletsizliğine son verdik. Yıllarca Türkiye’deki ayrımcılığın sembolü haline gelen başörtüsü yasağını kaldırdık. Üniversite kapılarından kovulan, devlet dairelerine sokulmayan başörtüsünü her alanda serbest hale getirdik. Öğrencilerimiz için üniversite harçlarını sıfırladık, burs ve öğrenim kredisi miktarlarını yükselttik. Kredi ve burs verilen öğrenci sayımızı 451 binden 1 milyon altı yüz bine çıkardık, üç katından fazla. Gençlik merkezlerimiz yoluyla 15 milyon gencimize temas ettik. Her bir ilçemizde yaygınlaştırmaya çalıştığımız gençlik merkezi sayımızı 9’dan 286’ya çıkardık."

- "Gençlerin enerjisi ve desteğiyle kimse bizi durduramaz"

Fuat Oktay, daima kendilerini aşmanın peşinde olduklarını ifade ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde daima ilerleyeceklerini vurguladı.

Genç nesilden umutlu olduklarını dile getiren Oktay, "Siz gençlerimiz enerjisiyle, desteğiyle yanımızda olduğunuz sürece Allah'ın izniyle bizi kimse durduramaz.

PKK gibi bölücü terör örgütleri durduramaz, FETÖ durduramaz, dış kaynaklı şer odakları bizi yolumuzdan döndüremez. Daha güzel günlerde, siz gençlerimizle yürüyeceğiz." ifadelerini kullandı.