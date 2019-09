"Belkıs Hoca benim, bizim için bir öğretmenden çok daha fazlasıydı. O bir sorunumuz olduğunda halledebilmemiz için yol gösteren, doğru kararlar vermemiz için yardımcı olandı. Her bakımdan bize ışık tutan bir rehberdi. Bize öğrettiklerin için minnettarız."

"Anne diyorum, çünkü Belkıs Abla benim ikinci annemdi. Her anımda yanımda oldu, en ümitsiz anımda bana ümit oldu, bana olan inancını bir an olsun kaybetmedi. Ben düştüm o kollarımdan tuttu kaldırdı. Hani vakfa geldiğinde benliğini bulamamış bir kız çocuğu vardı ya, o kız çocuğu Belkıs Abla sayesinde kendi benliğini elde etti. Belkıs Ablanın öğrettikleri sayesinde öğretmen oldu. Öğrettiğin her şey için teşekkür ederim Belkıs Abla."

- "Eğitim hayatına burada da devam edecek"

HÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Altun da törende yaptığı konuşmada, "Acaba Belkıs Hanım için ben ne derim diye düşündüm. Tek kelime geldi aklıma. O da bilge bir hanımefendi. Bilge insanlar, bilgilerini, donanımlarını, birikimlerini çevreleriyle, toplumla paylaşan insanlardır. Biz hekimlerimize hep iyi hekim olmanın kuralının iyi insan olmaktan geçtiğini söylüyoruz. Görüyorum ki Belkıs Hanımefendi de iyi bir insandı ve eğitim için bedenini bağışlamıştı. Minnettarız. Belkıs Güneş, eğitim hayatına burada da devam edecek. Kendisi sadece hayattayken değil, sonrasında da tıp eğitimine büyük katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.