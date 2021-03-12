HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gençlerin bıçaklı, sopalı kavgasında kan aktı: 2 yaralı

Gençlerin bıçaklı, sopalı kavgasında kan aktı: 2 yaralı

12.03.2021 08:00 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’de aralarında tartışma çıkan gençler birbirlerine ekmek bıçakları ve sopalarla saldırdı.

Denizli’de aralarında tartışma çıkan gençler birbirlerine ekmek bıçakları ve sopalarla saldırdı. Olayda bir kişi bacağından yaralanırken gençlerden birinin annesinin olay yerinde fenalık geçirdi. Gençlerin kavgası güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Merkezefendi ilçesi Karaman Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir araçla gelen kalabalık genç grup ile bir genç arasında parkta tartışma meydana geldi. Daha sonra bıçak ve sopalar ile birbirlerine vuran gençlerden biri bacağına aldığı bıçak darbesiyle diğeri ise kafasına aldığı darbeyle yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yaralı halde olan Hüseyin T., ve Efecan G., sağlık ekipleri tarafından Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Bacağından aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Hüseyin T.’nin çok kan kaybettiği ancak iki gencinde sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gençlerin kavgası güvenlik kamerasına yansıdı
Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıyan o anlarda gençlerin bir araçla bölgeye geldiği öğrenildi. daha sonra parkta tartışarak başlanan kovalamaca ara sokakta sona erdi. Kalabalık grubun peşine takıldığı genci yakalayarak acımasızca vurduğu anlar kameralara yansıdı. Çevredeki vatandaşların tepkisi üzerine gençlerin hepsi koşarak dağıldı. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri şahısları arama çalışması başlatırken olaya karışan şahısların kimliklerinin tespit edildiği öğrenildi. Çevrede arama çalışması yürüten ekipler, olay yerinin yakınlarında bulunan bir çöp kovasının içinde kanlı bir bıçak buldu. Oğlu Efecan G.’nin darp edildiğini öğrenen anne ise olay yerine geldi. fenalık geçiren kadını polis ekipleri güçlükle sakinleştirdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Artvin'de sular çekilince yerleşim yerleri ortaya çıktı Artvin'de sular çekilince yerleşim yerleri ortaya çıktı
İzmir'de kan donduran cinayet! Çekyatın içinde battaniyeye sarılı halde cansız bedeni bulunduİzmir'de kan donduran cinayet! Çekyatın içinde battaniyeye sarılı halde cansız bedeni bulundu
En iyi yaşlandırma programı hangisi? İşte başarılı uygulamalarEn iyi yaşlandırma programı hangisi? İşte başarılı uygulamalar
1/

En Çok Okunan Haberler

Otlatırken titrediklerini gördüm, karınları şişip yarıldı

Otlatırken titrediklerini gördüm, karınları şişip yarıldı

Sosyal medya bunu konuşuyor! Denizde binlerce iPhone buldular

Sosyal medya bunu konuşuyor! Denizde binlerce iPhone buldular

Survivor'da ünlü isme diskalifiye şoku! Kararı Doktor Metin Kuş verdi

Survivor'da ünlü isme diskalifiye şoku! Kararı Doktor Metin Kuş verdi

Canlı yayında şoke eden anlar! 'Kocanla birlikte olduk'

Canlı yayında şoke eden anlar! 'Kocanla birlikte olduk'

Husumetlileri başlarına ödül koydu, her gün saldırıya uğruyorlar

Husumetlileri başlarına ödül koydu, her gün saldırıya uğruyorlar

Türkiye'den kritik F-35 hamlesi

Türkiye'den kritik F-35 hamlesi

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 14 bini aştı

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 14 bini aştı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

IKBY, Türkiye'nin tepkisini çeken pul bastırma planının onaylanmadığını açıkladı

IKBY, Türkiye'nin tepkisini çeken pul bastırma planının onaylanmadığını açıkladı

Meteoroloji Uzmanı Şen: Yağışlar etkili olacak

Meteoroloji Uzmanı Şen: Yağışlar etkili olacak

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı: Gözler açıklamada

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı: Gözler açıklamada

Diğer Haberler

Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Kaç şiddetinde oldu? AFAD ve Kandilli son depremler

AFAD ve Kandilli son depremler

Bursu krediye çevrilen öğrenciyle ilgili emsal niteliğinde karar

Bursu krediye çevrilen öğrenciyle ilgili emsal niteliğinde karar

Gözler o saate çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomik Reform Paketi'ni bugün açıklayacak

Gözler o saate çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek açıklayacak

Meteoroloji'den kar, yağmur ve fırtına uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (12 Mart hava durumu)

Meteoroloji'den kar, yağmur ve fırtına uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

İzmir'de kan donduran cinayet! Çekyatın içinde battaniyeye sarılı halde cansız bedeni bulundu

İzmir'de kan donduran cinayet! Çekyatın içinde battaniyeye sarılı halde cansız bedeni bulundu

Meksika'da kamyonla çarpışan akaryakıt tankeri alev aldı: 11 ölü, 5 yaralı

Meksika'da feci kaza: 11 ölü, 5 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.