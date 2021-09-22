Gençlerin eğlencesi faciayla sonuçlandı! Feci şekilde hayatını kaybetti

Kaza 18.00 sıralarında, Cumayeri ilçesi Orta Mahalle'de Cumayeri Belediyesi tarafından yaptırılan otomobil yarışları pistinde meydana geldi.

TRAKTÖR DRİFT ATARKEN DEVRİLDİ

Uğur Geyin (18), yönetimindeki traktörle drift atarken, araç devrildi. Kazada devrilen traktörün altında kalan Uğur Geyin hayatını kaybederken, traktörde bulunan Mustafa Türedi yaralandı.

Türedi, 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. (DHA)



