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  4. Gençlerin eğlencesi faciayla sonuçlandı! Feci şekilde hayatını kaybetti

Gençlerin eğlencesi faciayla sonuçlandı! Feci şekilde hayatını kaybetti

22.09.2021 19:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde, yapım aşamasında olan otomobil yarış pistinde traktörle drift atarken devrilen aracın altında kalan 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Gençlerin eğlencesi faciayla sonuçlandı! Feci şekilde hayatını kaybetti

Kaza 18.00 sıralarında, Cumayeri ilçesi Orta Mahalle'de Cumayeri Belediyesi tarafından yaptırılan otomobil yarışları pistinde meydana geldi.

TRAKTÖR DRİFT ATARKEN DEVRİLDİ

Uğur Geyin (18), yönetimindeki traktörle drift atarken, araç devrildi. Kazada devrilen traktörün altında kalan Uğur Geyin hayatını kaybederken, traktörde bulunan Mustafa Türedi yaralandı.

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Türedi, 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Düzce
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