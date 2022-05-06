Gençlerin elinden düşmüyor: Kalp krizini tetikliyor! Sporcu takviyeleri nedir?

Gereğinden fazla protein veya aminoasit alımı karaciğer, böbrek ve sindirim sistemi üzerine olumsuz etkileri olabileceğini aklımızdan çıkartmamamız gerekmektedir.

Yetersiz sıvı alımı böbrekler üzerindeki solid yükü arttırabilmekte ve azot atılım dengesini bozabilmektedir. Aynı şekilde karaciğer fonksiyonlarında bozulmaya, bağırsaklarda yetersiz emilim, ishal ve kramplara neden olabilmektedir. Özellikle gelişme çağındaki sporcularda bu durum bir felakete neden olabilir. Bu tür ürünlerin kullanımı için profesyonel destek alınmalı ve her ürünün içeriği mutlak suretle ayrıntılı kontrol edilmelidir.

KALP KASINDA AŞIRI BÜYÜME OLABİLİR!

Protein tozları dışında maalesef sporcuların kullandığı anabolik steroid ve türevlerini içeren ilaçlar ve androjenik hormonlarda kullanılabilmektedir. Bu türden hormonlar vücutta kas yıkımı yapabildiği gibi kalp kasında aşırı büyüme ve genişlemeye neden olabilir. İleri evrede kardiomyopati olarak adlandırılan kalp kası hastalığı ortaya çıkabilir.

KALP KRİZİNİ TETİKLER

Yine bu tür hormonların vücutta kötü huylu (LDL) kollesterolü yükselttiği, İyi huylu kollesterol (HDL) seviyesinide düşürdüğü bilnmektedir. Netice itibarı ile özellikle genç kimselerde erken dönemde oluşan bu metabolik dengesizlik damar çeperlerinde plak oluşumuna neden olmakta, oluşan plakların yırtılması ile kalp krizi tetiklenebilmektedir.

Piyasada sporcu desteği adı altında satılan enzim vitamin vb. farklı içerikleri olan ürünlerde satılabilmektedir. Bunlar içerisinde faydalı olabilecek maddeler olsa da günümüzdeki mevcut bilimsel veriler faydalarını net olarak ispatlayamamıştır.

Dengeli beslenme sporcu sağlığı için çok önemli bir unsur olup, kişilerin profesyonel destek altında diyetlerini ve çalışmalarını düzenlemeleri gerekmektedir.



