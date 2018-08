Gençlerin en çok tercih ettiği yerler! Türkiye'den tahmin edemeyeceğiniz bir yer var

New York merkezli seyahat şirketi Earth, görülmesi gereken yerlere yönelik gençler arasında bir araştırma yaptı.

Çok sayıda müze, tarihi ve arkeolojik alanlar ve farklı bir mimariye sahip olan Mexico City, her mevsim turist çeken ve gezip görülebilecek durumda olan bir yer.

Bu özel yeri görmek için de her yıl binlerce turist Kapadokya'ya akın ediyor. Her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen Kapadokya'nın en önemli simgelerinden biri balon turları. Bunun yanı sıra bisiklet turları, vadi yürüşleri, gün doğumu ve batımında yapılacak at gezisi, çömlek yapmak da ilgi gören diğer aktiviteler.