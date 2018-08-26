Gençlerin en çok tercih ettiği yerler! Türkiye'den tahmin edemeyeceğiniz bir yer var

New York merkezli seyahat şirketi Earth, görülmesi gereken yerlere yönelik gençler arasında bir araştırma yaptı.

Gençlerin en çok tercih ettiği yerler!

1 / 22 Euronews'te yer alan habere göre Temmuz 2017 ile Temmuz 2018 tarihleri arasında 100 binden fazla Instagram kullanıcısına "Eğer bir yere seyahat etmek isteseydiniz nereye gitmek isterdiniz?" diye soruldu. İşte, milenyum kuşağının gitmek istediği 10 ülke...

2 / 22 BALİ / ENDONEZYA Endonezya’nın en turistik adası olan Bali’nin etrafı mercan kayalıklar ile çevrili. Güney sahillerinin beyaz kumlarla kaplı olduğu adanın batı tarafı ise siyah kumlara sahip.

3 / 22 Tapınaklarla dolu olan ada, sörf yapmak isteyenlerin, yoga severlerin tercih noktası. Ada balayı çiftleri arasında da popüler durumda.

4 / 22 POSITANO / İTALY Amalfi Kıyıları, İtalya’nın batı kıyılarında bulunuyor. Sarp kayalıklarda rengarenk, pastel renkli evlerin dizilişiyle etkileyici bir güzelliğe sahip olan kıyılar birçok filme de konu olmuş durumda.

5 / 22 Positano, limon bahçelerinin ve begonvillerin süslediği dar sokakların yanı sıra çakıl taşlı sahilleriyle genç turistlerin ilgi gösterdiği noktalardan.

6 / 22 MARAKEŞ / FAS Fas denildiğinde ilk akla gelen şehir olan Marakeş, Afrika'nın en egzotik şehirleri arasında bulunuyor.

7 / 22 Berberi dilinde "Tanrı'nın Ülkesi" anlamına gelen Marakeş, tarihi yapılarla dolu. Marakeş, pazarları, araçlarının girmediği sokaklarının yanı sıra ucuz konaklama imkanıyla da birçok kişinin tercih noktaları arasında yer alıyor.

8 / 22 ALGARVE / PORTEKİZ Portekiz’in en çok turist çeken lokasyonlarından olan Algarve, birbirinden güzel ince kumlu onlarca plajlara sahip.

9 / 22 Tüm sahil şeridinin irili ufaklı tatil beldeleriyle dolu olan Algarve, denizden çıkan kızılımsı renge sahip kaya parçalarıyla kaplı plajlarıyla ünlü. İngilizler başta olmak üzere Avrupalı turistlerin tatil için bölgeyi tercih eder olması zincir otellerin de burada otel yapımına başlamasına neden olmuş durumda.

10 / 22 MALDİVLER Hint Okyanusu üzerinde bulunan Maldivler’de tatil yapmak ucuz değil.

11 / 22 Ancak beyaz kumu, turkuaz denizi ve tropikal iklimi ile dünyaca ünlü bir yer haline gelen Maldiv adaları, özellikle balayı çiftlerinin ilk tercihleri arasında yer alıyor.

12 / 22 MEXICO CITY / MEKSİKA Çok sayıda müze, tarihi ve arkeolojik alanlar ve farklı bir mimariye sahip olan Mexico City, her mevsim turist çeken ve gezip görülebilecek durumda olan bir yer.

13 / 22 Yemek, konaklama ve eğlence aktivitelerinin ucuz olması kozmopolit bir metropol olan şehir Milenyum gençlerinin tercih noktaları arasında.

14 / 22 YUNAN ADALARI Santorini, Mykonos, Korfu ve Naxos gibi Yunanistan’ın dünyaca ünlü birçok adası bulunuyor.

15 / 22 Mavi-yeşil suları ve altın rengi kumlarıyla mükemmel bir sahile sahip olan Yunan adaları, sakin bir tatil düşleyen gençlerin rotası konumunda.

16 / 22 AMSTERDAM / HOLLANDA Kanalları, kahve dükkanları ve hareketli gece hayatıyla Amsterdam, gençlerin en çok ilgi gösterdiği rotalardan.

17 / 22 Sıra sıra dizilmiş kırmızı tuğlalı şirin evleriyle farklı bir havaya sahip olan Amsterdam’da, en önemli ulaşım aracı bisiklet. Günlük 10 dolara kiralanabilecek olan bisikletleri bazı konaklama yerleri müşterilerine ücretsiz olarak sunuyor.

18 / 22 TULUM / MEKSİKA Quintana Roo eyaletinin içinde yer alan, Maya uygarlığına ait antik Coba şehrinin bir limanı olan Tulum, muhteşem manzarası, beyaz kumları, ılık suları ile gençlerin en popüler destinasyonu.

19 / 22 Fiyatların uygun olduğu tatil beldesinde sahilde yoga yapabilir rustik kulübelerde dinlenebilirsiniz. Sualtı mağaralarına dalış yapabilir, antik kalıntıları gezebilirsiniz.

20 / 22 KAPADOKYA / TÜRKİYE Doğa ve tarihin dünyada en güzel bütünleştiği yerlerden biri olan Kapadokya, Türkiye'nin en güzide açık hava müzesi olarak adlandırılıyor.

21 / 22 Coğrafik olaylar Peribacaları'nı oluştururken, tarihi süreçte, insanlar da, bu peribacalarının içlerine ev, kilise oymuş, bunları fresklerle süsleyerek, binlerce yıllık yaşlı medeniyetlerin izlerini bugünlere taşımış.