Gençlerin fikirleri 'yarınlara uçacak'

İSTANBUL, (DHA) -PEGASUS Hava Yolları, Sivil Toplum için Destek Vakfı koordinasyonunda ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) yürütücülüğünde 'Yarınlara Uçuyoruz Projesi'ni başlattı. Proje kapsamında gençlerin Türkiye içindeki toplumsal fayda ve dayanışma temelli fikirlerinin desteklenmesi hedefleniyor.

Pegasus Hava Yolları’nın Yarınlara Uçuyoruz Projesi, Sivil Toplum için Destek Vakfı koordinasyonunda ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) yürütücülüğünde başladı. Gençlerin Türkiye içindeki toplumsal fayda ve dayanışma temelli fikirlerini desteklemek amacıyla geliştirilen proje kapsamında, Eylül 2018

