"Gençlerin geleneksel sporlara ilgisi arttı"

ÖZGÜR ALANTOR - Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı, "Son dönemde gençlerin geleneksel sporlara ilgisinin arttığını gözlemliyoruz." dedi.

Kazancı, 4. Ilgaz Dağı Geleneksel Kızak Yarışları'na katılmak üzere geldiği Kastamonu'da AA muhabirine yaptığı açıklamada, yönetim olarak yaklaşık 2,5 yıldır görevde bulunduklarını söyledi.

Federasyonu ileriye taşımak için maddi ve manevi açıdan ellerinden geleni yaptıklarını dile getiren Kazancı, göreve geldikten sonra federasyonunun bütçesini beş kat artırdıklarını vurguladı.

Gerçekleştirilen etkinlik sayısının her geçen gün arttığına işaret eden Kazancı, "Bazı branşlarda yapılan etkinlik sayısı yüzde 400'lere kadar yükseldi. Ilgaz'daki kızak yarışları da bu organizasyonlardan biri. 600 yıllık tarihi olan yarışlar, inşallah bundan sonra da katılımın artmasıyla yüzyıllarca devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Kazancı, "Dünya Etnospor Konfederasyonu ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu olarak, bize ait kültürlerin, değerlerin, spor branşlarının Türkiye ve dünyada tanıtılması için var gücümüzle çalışmalarımızı sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.