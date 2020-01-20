Gençlerin "Gönüllülük Kampı" Trabzon'da başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından düzenlenen 5. Tematik Kış Kampları kapsamındaki "Gönüllük Kampı" Trabzon'da başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen kampın açılış töreni, Münür Özkurt Yurt Müdürlüğü konferans salonunda yapıldı.

Ney dinletisiyle başlayan törende konuşan Vali Yardımcısı Nusret Şahin, Türkiye'nin çeşitli illerinden öğrencileri Trabzon'da ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler ile Gençlik ve Spor Bakanlıklarının çalışmalarına dikkati çeken Şahin, iki bakanlığın görev alanının, diğer bakanlıklarınkinden daha geniş olduğunu ifade etti.

Şahin, "Gelecekte var olmak istiyorsanız ailenize, çocuklarınıza ve gençlerinize sahip çıkmanız gerekiyor. Bir insanın yetiştirilmesinde ailenin ve öğretmenlerin büyük sorumluluğu vardır." dedi.

- "En büyük özelliğimiz sahip olduğumuz gençlerimizdir"

Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Ali Özdemir de Bakanlığın geleneksel kış kamplarının bu yıl beşincisinin düzenlendiğini belirterek kampların 15 ilde 15 farklı temada, alanında uzman kişilerce gerçekleştirildiğini anlattı.