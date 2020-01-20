HABER
  4. Gençlerin "Gönüllülük Kampı" Trabzon'da başladı

Gençlerin "Gönüllülük Kampı" Trabzon'da başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 14:13 | Son Güncelleme

Gençlerin "Gönüllülük Kampı" Trabzon'da başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından düzenlenen 5. Tematik Kış Kampları kapsamındaki "Gönüllük Kampı" Trabzon'da başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen kampın açılış töreni, Münür Özkurt Yurt Müdürlüğü konferans salonunda yapıldı.

Ney dinletisiyle başlayan törende konuşan Vali Yardımcısı Nusret Şahin, Türkiye'nin çeşitli illerinden öğrencileri Trabzon'da ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler ile Gençlik ve Spor Bakanlıklarının çalışmalarına dikkati çeken Şahin, iki bakanlığın görev alanının, diğer bakanlıklarınkinden daha geniş olduğunu ifade etti.

Şahin, "Gelecekte var olmak istiyorsanız ailenize, çocuklarınıza ve gençlerinize sahip çıkmanız gerekiyor. Bir insanın yetiştirilmesinde ailenin ve öğretmenlerin büyük sorumluluğu vardır." dedi.

- "En büyük özelliğimiz sahip olduğumuz gençlerimizdir"

Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Ali Özdemir de Bakanlığın geleneksel kış kamplarının bu yıl beşincisinin düzenlendiğini belirterek kampların 15 ilde 15 farklı temada, alanında uzman kişilerce gerçekleştirildiğini anlattı.

Türkiye'nin her bölgesinin ayrı özellik ve güzelliğe sahip olduğunu vurgulayan Özdemir, "Ancak en büyük özelliğimiz sahip olduğumuz gençlerimizdir. Çok genç ve dinamik bir nüfusun en önemli bölümünü ise Bakanlığımız ve KYK'de misafir etmekteyiz. Sizleri, her yönüyle hayata hazırlamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Özdemir, KYK'nin artık sadece barınma hizmeti veren bir kurum olmaktan çıktığını belirterek, "Gençlerimizi her yönüyle hayata ve yarınlara hazırlayan bir kurum olarak hizmet vermekteyiz. Çünkü siz özel, önemli ve değerlisiniz. Bu kamplar sayesinde sizlerin içerisinde olan cevheri mücevhere çevireceğiz, daha duyarlı bir toplum olmak noktasında hareket edeceğiz. Bu kampımızda gönüllülük esası ele alınmıştır." ifadelerini kullandı.

"Gönüllülük Kampı"na Adana, Bilecik, Bitlis, Iğdır, Malatya, Siirt ve Şırnak'tan katılan öğrenciler 5 gün boyunca çeşitli etkinlikler yapacak.

Kamp kapsamında bugün İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ömer Kıratlı ve tiyatro oyuncusu Ahmet Yenilmez, öğrencilerle bir araya gelerek mesleklerindeki tecrübelerini paylaşacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Otobüs bekleyen kadına büyük şok! Otobüs bekleyen kadına büyük şok!
Babaanne cinayetinde toruna 10 yıl hapis, geline beraatBabaanne cinayetinde toruna 10 yıl hapis, geline beraat
Babaanne cinayeti sanığı toruna yine 10 yıl hapisBabaanne cinayeti sanığı toruna yine 10 yıl hapis
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
5. KYK Tematik Kış Kampları KYK Genel Müdür Yardımcısı Ali Özdemir Trabzon Trabzon Vali Yardımcısı Nusret Şahin

En Çok Okunan Haberler

Haziran'da erken seçim mi var?

Haziran'da erken seçim mi var?

Dehşet anları! Koşarak geldi, kurşun yağdırdı

Dehşet anları! Koşarak geldi, kurşun yağdırdı

O Ses Türkiye'ye damga vurdu: Sahnede 3 kişi var sandım

O Ses Türkiye'ye damga vurdu: Sahnede 3 kişi var sandım

Ünlü futbolcu müjdeli haberi verdi

Ünlü futbolcu müjdeli haberi verdi

Çarpıcı sonuçlar: HDP'den yüzde 60 destek alıyor

Çarpıcı sonuçlar: HDP'den yüzde 60 destek alıyor

Bakanlık genelge göndermişti! Yeni dönem başladı

Bakanlık genelge göndermişti! Yeni dönem başladı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yeni dönem! Hizmete girdi

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yeni dönem! Hizmete girdi

Korkunç olay! Önce oğlunu öldürdü sonra intihar etti

Korkunç olay! Önce oğlunu öldürdü sonra intihar etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rize’de fuhuş operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Rize’de fuhuş operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Parkta buluştuğu eşini vurmuştu! Boşanmaktan vazgeçmediği için yapmış

Parkta buluştuğu eşini vurmuştu! Detaylar ortaya çıktı

Son dakika! Metin İyidil hakkındaki itiraz için karar verildi

Metin İyidil hakkında flaş karar

Babaanne cinayetinde toruna 10 yıl hapis, geline beraat

Babaanne cinayetinde toruna 10 yıl hapis, geline beraat

Görenler şoke oldu! 65 ton çöp atmışlar

Kimse beklemiyordu! Görünce şoke oldular

Son dakika: TEMA Vakfı'nın kurucusu Hayrettin Karaca hayatını kaybetti! (Hayrettin Karaca kimdir?)

Acı haber! 'Toprak Dede'yi kaybettik

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.