"Gençlerin günde ortalama 2 saat 13 dakikası internette geçiyor"

EDA ÖZDENER - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, gençlerin günde ortalama 2 saat 13 dakika internet kullandığını, sanal dünyada en çok siber zorbalıktan rahatsızlık duyduklarını bildirdi.

Şahin, 2018-2019 eğitim öğretim döneminin tamamlanması dolayısıyla yaptığı açıklamada, öğrencilerin yaklaşık 3 ay sürecek yaz tatiline başladığını belirtti.

Karne sevinci yaşayan tüm öğrenciler ile öğretmenlerine iyi tatiller dileyen Şahin, "Bu yaz tatilini dinlenerek ve eğlenerek geçirmenin yanı sıra verimli geçirmenin de önemli olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Şahin, hem öğrencileri hem de velileri sanal tehlikelere karşı uyardı.

RTÜK Başkanı Şahin, Üst Kurulun bu yıl yaptığı "çocukların medya kullanım alışkanlıklarına" yönelik araştırma sonuçlarını da paylaştı.

Öğrencilerin önemli bölümünün, günlük bir saat olarak tavsiye edilen internet kullanım süresini aştığına dikkati çeken Şahin, "Gençler günde ortalama 2 saat 13 dakika internet kullanıyor. Gençlerin yüzde 21'i ekran başında geçirdiği zamanı kontrol edemiyor." dedi.