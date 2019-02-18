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Gençlerin halı sahada ’hakemlik twit’ini başkan adayı geri çevirmedi

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.02.2019 09:36 | Son Güncelleme

Avcılar’da gece halı sahada top oynayan gençlerin sosyal medya üzerinden kendisine hakemlik teklifi etmesi üzerine AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr.

Avcılar’da gece halı sahada top oynayan gençlerin sosyal medya üzerinden kendisine hakemlik teklifi etmesi üzerine AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, teklifi geri çevirmedi.
AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, seçim çalışmalarına devam ediyor. Bir genç seçim çalışması yürüten başkan adayı Ulusoy’a sosyal medya üzerinden “İbrahim Abi, arkadaşlarla maç yapacağız hakem eksiğimiz var” şeklinde mesaj yolladı. Mesajı gören Ulusoy, gençlerin bulunduğu halı sahaya gelerek sürpriz yaptı. Bir anda başkan adayını karşılarında gören gençler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Hava atışı yapıp bir süre maçı yöneten Ulusoy, kaleye şutta çektikten sonra buradan ayrıldı.
Başkan adayına sosyal medya üzerinden mesaj atan Onur Acar, bir anda Ulusoy’u karşılarında görünce şaşkınlıklarını gizleyemediklerini söyledi.
“Avcılar’ı sporda marka kent yapacağız”
Ulusoy ise, başka bir programda iken kendisine atılan mesajı gördüğünü ve teklifi kırmayarak geldiğini ifade etti. Ulusoy, seçilmesi halinde spor alanlarını genişletileceğini de kaydederek, “Güzel bir sürpriz olsun dedim. Spor çok çok önemli. Ben de inşallah tüm gençlerimizi her açıdan mutlu edecek spor komplekslerimizi Avcılar’da yapacağım. Basket sahalarından Futbol sahalarına, tenis kortlarından yüzme havuzlarına, buz pistlerinden okçuluk ile alakalı etnospor ile alakalı her şeyi Avcılar’da yaygınlaştıracağız. Avcılar’ı sporda da marka kent yapacağız diyorum”dedi.
Gece 12 buçukta gençlerin teklifini kırmayarak gelmesi sorusu üzerine Ulusoy, “Gece saat 4’e kadar çalışmalarımızın yolu var. Adım adım arşınlıyoruz. Avcılar’ı çünkü burayı çok seviyoruz, Avcılar’a sevdalıyız. Bu gençlerde Avcılar sevdalısı, Avcılarlı olmak bir ayrıcalık” şeklinde konuştu.

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