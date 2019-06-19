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Gençlerin hesap kavgası: 2 yaralı, 4 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2019 10:39 | Son Güncelleme

BURSA’da bir mekanda alkol alan 6 arkadaş arasında ödedikleri hesap yüzünden kavga çıktı. Kavgada 2 kişi yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı.

Gençlerin hesap kavgası: 2 yaralı, 4 gözaltı

Serkan AKKUŞ/BURSA, (DHA)- BURSA’da bir mekanda alkol alan 6 arkadaş arasında ödedikleri hesap yüzünden kavga çıktı. Kavgada 2 kişi yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı.
Olay, gece saatlerinde Osmangazi ilçesi Nalbantoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Bir mekanda alkol aldıktan sonra dışarı çıkan 6 genç, ödedikleri hesap yüzünden kendi aralarında tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. A.K., B.Ö., O.Ş. ve İ.S., C.M. ile D.F.'yi dövdü. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar C.M. ve D.F., Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada ise 1 ruhsatsız tabanca ile 20 gram esrar ele geçirildi. 4 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

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Gençlerin hesap kavgası: 2 yaralı, 4 gözaltıGençlerin hesap kavgası: 2 yaralı, 4 gözaltıGençlerin hesap kavgası: 2 yaralı, 4 gözaltıGençlerin hesap kavgası: 2 yaralı, 4 gözaltı

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