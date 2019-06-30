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Gençlerin iguana ilgisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 10:33 | Son Güncelleme

ANTALYA'da gençler, fiyatı 250 TL ile 2 bin TL arasında değişen iguanalardan satın alıyor.

Gençlerin iguana ilgisi

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da gençler, fiyatı 250 TL ile 2 bin TL arasında değişen iguanalardan satın alıyor. İguanaların en çok tercih edileni ise kahverengi olanları.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki akvaryumcular ve kuşçular çarşısında 33 yıldır petshop işiyle ilgilenen Cem Yalçın (47), farklı türlerde canlıları hayvan severlere ulaştırıyor. Çeşit çeşit kuşlardan balıklara, küçük kemirgenlerden sürüngenlere geniş yelpazede hizmet veren Yalçın, çarşı içerisinde resmi izinli sürüngen satışı yapan az sayıda işletmeden biri özelliğini de taşıyor.
Sürüngenler arasında en ilgi çekenlerden biri olan ve anavatanı Güney Amerika'dan ithal edilerek Türkiye'ye getirilen iguanalar da Yalçın'ın satışını yaptığı hayvanlar arasında yer alıyor. Antalya'nın iklimine kolaylıkla uyum sağlayan bu canlı son günlerde özellikle gençlerden büyük ilgi gördü. Boyutlarına göre değişmekle birlikte iguanalar 250 TL ile 2 bin TL arasında alıcı buluyor.
Tamamen otçul olan iguanaların hiçbir şekilde saldırı eyleminde bulunmadığını anlatan Cem Yalçın, meyve, sebze ve özel mamalarla beslendiğini söyledi. Çok sıkıştırılıp strese girdiğinde ise kuyruk darbesiyle karşılık verdiğini belirten Yalçın, iguanalarda tırnak bakımının sık sık yapılması gerektiğini, aksi halde iğne gibi batarak insanlara zarar verebileceğini söyledi. İguanaların özellikle genç sevgililer tarafından tercih edildiğini belirten Yalçın, şöyle konuştu:
"Çoğunlukla kahverengi iguanalar tercih ediliyor. Gençlerin gözde tercihi haline geldi. Müşterilimizin yüzde 80'i erkekler. Gençler genelde sevgililerine hediye olarak bu canlıdan satın alıyor. Taleplere yetişemediğimiz anlar oluyor. Özellikle Sevgililer Günü'nde patlama yaşanıyor."

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Gençlerin iguana ilgisiGençlerin iguana ilgisiGençlerin iguana ilgisiGençlerin iguana ilgisi

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