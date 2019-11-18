Gençlerin kamp heyecanı ara tatilde de sürüyor

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Gençlik Kampları, okulların ara tatilinde de gençlere ev sahipliği yapıyor. 2 bin genç, 15 Kasım-24 Kasım tarihleri arasında 9 ilde düzenlenecek 12 kamptan yararlanabilecek.

2019 yılında yaklaşık 125 bin genci kamplarında ağırlayan Gençlik ve Spor Bakanlığı, okulların Kasım ve Nisan aylarındaki ara tatillerinde de gençlere ev sahipliği yapıyor. Milli Eğitim ve Adalet Bakanlıkları ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında, 15 Kasım-24 Kasım tarihleri arasında Antalya, Bursa, İstanbul, Manisa, Mersin, Osmaniye, Hatay, Kırşehir ve Karabük’te gerçekleşecek gençlik kamplarına 2 bin genç katılacak.

“Kamplarımız, ülkemizin kültürel çeşitliliğini yansıtıyor”

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlik kamplarının, gençlerin özgüven duygusu ve planlı yaşama alışkanlığı kazanmalarına destek olmak ve bir arada yaşama hukukunun güçlenmesine katkı sağladığını vurguladı. Bu yıl 38 kamp tesisinde gençlere kendilerini geliştirme ve birbirleriyle kaynaşma imkânı sunduklarını dile getiren Bakan Kasapoğlu, “Kamplarımıza ülkemizin dört bir yanından gelen gençlerimiz özgürce ve eşit şartlar altında katılabiliyor ve kendilerine sağlanan bu büyük imkândan yararlanabiliyor. Bu yönüyle gençlik kamplarımızın ülkemizin kültürel çeşitliliğini tam olarak yansıttığını ve çok sesli, çok renkli bir görünüm sergilediğini gururla ifade etmek isterim” diye konuştu.