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Gençlerin kamp heyecanı ara tatilde de sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 15:07 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Gençlik Kampları, okulların ara tatilinde de gençlere ev sahipliği yapıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Gençlik Kampları, okulların ara tatilinde de gençlere ev sahipliği yapıyor. 2 bin genç, 15 Kasım-24 Kasım tarihleri arasında 9 ilde düzenlenecek 12 kamptan yararlanabilecek.
2019 yılında yaklaşık 125 bin genci kamplarında ağırlayan Gençlik ve Spor Bakanlığı, okulların Kasım ve Nisan aylarındaki ara tatillerinde de gençlere ev sahipliği yapıyor. Milli Eğitim ve Adalet Bakanlıkları ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında, 15 Kasım-24 Kasım tarihleri arasında Antalya, Bursa, İstanbul, Manisa, Mersin, Osmaniye, Hatay, Kırşehir ve Karabük’te gerçekleşecek gençlik kamplarına 2 bin genç katılacak.

“Kamplarımız, ülkemizin kültürel çeşitliliğini yansıtıyor”
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlik kamplarının, gençlerin özgüven duygusu ve planlı yaşama alışkanlığı kazanmalarına destek olmak ve bir arada yaşama hukukunun güçlenmesine katkı sağladığını vurguladı. Bu yıl 38 kamp tesisinde gençlere kendilerini geliştirme ve birbirleriyle kaynaşma imkânı sunduklarını dile getiren Bakan Kasapoğlu, “Kamplarımıza ülkemizin dört bir yanından gelen gençlerimiz özgürce ve eşit şartlar altında katılabiliyor ve kendilerine sağlanan bu büyük imkândan yararlanabiliyor. Bu yönüyle gençlik kamplarımızın ülkemizin kültürel çeşitliliğini tam olarak yansıttığını ve çok sesli, çok renkli bir görünüm sergilediğini gururla ifade etmek isterim” diye konuştu.

Eğitim öğretim dönemi gençlik kampları
Gençlik ve Spor Bakanlığı, kampların yıl boyunca kullanılmasını sağlamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokol gereği orta öğretim öğrencilerine yönelik eğitim öğretim dönemi gençlik kampları düzenliyor. Eğitim Öğretim Dönemi Gençlik Kamplarına katılan tüm kampçıların ve kamp görevlilerinin kamp içerisindeki konaklama, kamp aktiviteleri ve bu aktiviteler için ihtiyaç duyulan malzemelerin temini, 3 öğün yemek, seyahat ve sağlık sigortaları Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından karşılanıyor. Eğitim Öğretim Dönemi Gençlik Kampları; ilkbahar ve sonbaharda olmak üzere ara tatillerde iki ayrı dönemde yapılıyor.

Çocuk eğitim evlerinde kalan çocuklar için gençlik kampı
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ile imzaladığı protokol ile ise çocuk eğitim evlerinde kalan çocukların gençlik kamplarından faydalanması amaçlanıyor. Bu doğrultuda, 15-19 Kasım 2019 tarihlerinde Osmaniye ve Antalya’da iki ayrı kamp düzenlendi.

Geleceğe yatırım: Gençlik Kampları
İmzalanan protokollerle yıl boyu gençlerin hizmetinde olan Gençlik Kamplarında, paintball, okçuluk, havalı tüfek, tırmanma duvarı, mini golf, kano, rafting, dağ bisikleti, flyfox, ip parkuru gibi birbirinden eğlenceli ve tatlı bir rekabete dayalı sportif faaliyetler yer alıyor. Sokak oyunları; müzik, tiyatro, halk oyunları, kültürel geziler ve kişisel gelişim seminerleri gibi etkinliklerle gençlerin zamanı en etkin şekilde değerlendirilmesi sağlanıyor.
Sosyal, sportif, kültürel ve kişisel ihtiyaçlara cevap veren, genç odaklı, modern gençlik kampları oluşturmak; sayılarını ülke genelinde yaygınlaştırmayı misyon edinen Gençlik Kampları, güçlü Türkiye’ye giden yolda geleceğin yatırımı olarak adından söz ettiriyor.

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