Gençlerin kavgasında kan aktı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde gençler arasında çıkan kavgada bir kişi ağır yaralandı.

Olay Yeniceköy’de meydana geldi. S.B. (16) ile F.Ç. (18) arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü kavga çıktı. Çıkan kavgada S.B., F.Ç.’yi bıçakla yaraladı. Ağır yaralanan genç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından ameliyata alındı. Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen şahıs ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen S.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.



