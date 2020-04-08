Gençlerin korkulu rüyası: Anoreksiya Nevroza

Genç kadınlarda, erkeklere oranla daha fazla görülebilen bu rahatsızlıkta birey aşırı kilo alma korkusuyla yemek yemez ya da yemeyi reddeder. Kişinin bu davranışı eğer erken önlem alınmaz ise ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Psikolog Elçin Akdeniz, günümüzde sıklıkla karşılaşılabilen anoreksiya nevroza rahatsızlığı hakkında merak edilenleri yanıtladı.

ANOREKSİYA NEVROZANIN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Anoreksiya nevrozanın genellikle 12-20 yaş aralığındaki genç kadınlarda daha fazla görüldüğü gözlemlenmiştir. Hastalar bu süreçte kilo almamak ya da normalinden daha fazla kilo vermek için ağır diyetler uygulayabilir ya da yeme şekillerini bilinçsizce değiştirebilirler.

Bu hastalığın en göze çarpan belirtisi fiziksel değişimlerde ortaya çıkmaktadır. Aşırı derecede kilo kaybeden ve vücutlarında deformasyon meydana gelen bireyler, ne kadar kilo kaybederlerse etsinler kendilerini hala aşırı kilolu olarak görürler. Sürekli tartılma isteği, yemekten kaçma veya saklanma, endişeli ruh hali de anoreksiya nevrozanın sıkça görülen belirtilerindendir.