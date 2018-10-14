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"Gençlerin kültürel çalışmalarının hep yanında olmak istiyoruz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.10.2018 14:05 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun: - "Türk kültürünün hizmetinde, özellikle gençlerin kültürel çalışmalarının hep yanında olmak istiyoruz"

ESKİŞEHİR (AA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, "Türk kültürünün hizmetinde, özellikle gençlerin kültürel çalışmalarının hep yanında olmak istiyoruz." dedi.

Dursun, Türk Ocağı Eskişehir Şubesince kurulan "Milli Mefkure Mektebi"nin açılışında yaptığı konuşmada, "Türk kültürünün hizmetinde, özellikle gençlerin kültürel çalışmalarının hep yanında olmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Kendisini, sadece Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı olarak değil, bir kültür tarihi profesörü, akademisyen, öğretim üyesi olarak gördüğünü belirtene Dursun, şunları kaydetti:

"O nedenle büyük bir sevinçle, gençlerle beraber olmak için, Türk kültür tarihini beraber değerlendirmek, onlara özellikle kültür coğrafyamızı tanıtmak, Eskişehir Odunpazarı gibi mimari mirası önemli bir kültür şehrinde bulunmaktan keyif duyuyorum. Dersin ana konusu, Türk kültür coğrafyasına genel bakış olacak."

Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tütüncü, Türk Ocağı Şube Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal, protokol üyeleri ile çok sayıda öğrencinin katıldığı etkinlikte Dursun, Milli Mefkure Mektebi'nde ilk dersi verdi.

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Eskişehir Türk Ocağı Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun

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