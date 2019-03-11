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Gençlerin motorla ölüm yarışı faciayla sonuçlandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 04:25 | Son Güncelleme

Niğde’de motosiklet yarışı yapan gençlerin birbiriyle çarpışması sonucu 1’i hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı.

Gençlerin motorla ölüm yarışı faciayla sonuçlandı!

Kaza Niğde -Kayseri yolu Aktaş mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre; 16 yaşındaki Ramazan Taş ve arkadaşı Mustafa Zeybek (16), motosikletleriyle yarışa başladı. Yarış esnasında motosikletlerin birbirine çarpması sonucu devrilen motosikletlerden düşen gençler metrelerce sürüklendi.

Çevredeki vatandaşlar tarafından durum yetkililere bildirildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Ramazan Taş’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer yaralı ise ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Niğde motor yarışı trafik kazası

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