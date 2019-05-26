HABER

Gençlerin motosiklet gezisi faciayla bitti: 1 ölü, 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.05.2019 19:28 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, 2 motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, gezmeye çıkan aynı arkadaş grubundan 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Gençlerin motosiklet gezisi faciayla bitti: 1 ölü, 3 yaralı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, 2 motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, gezmeye çıkan aynı arkadaş grubundan 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında, Aşağışamlı Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Aslan (18) yönetimindeki 20 BD 534 plakalı motosiklet, kontrolden çıkıp, birlikte gezdiği arkadaşı E.E.'nin (15) kullandığı 20 BE 629 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Kazada motosikletler devrilirken, Aslan'ın motoru, yol kenarındaki tarlaya sürüklendi. Sürücülerden Mehmet Aslan, olay yerinde yaşamını yitirirken, E.E. ise yaralandı. Motosikletlerde bulunan F.G. ve M.B.A. da yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 3 yaralıyı ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Mehmet Aslan'ın cansız bedeni ise otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Gençlerin motosiklet gezisi faciayla bitti: 1 ölü, 3 yaralıGençlerin motosiklet gezisi faciayla bitti: 1 ölü, 3 yaralı

İki çocuk babasından şok sözler: 160 TL'lik borç için bana tecavüz ettilerİki çocuk babasından şok sözler: 160 TL'lik borç için bana tecavüz ettiler
Korna çalarak kendisinden yol isteyen kişiyi öldürdüKorna çalarak kendisinden yol isteyen kişiyi öldürdü
İntihar girişiminde bulunduğu köprülü kavşaktan indirildi, polisten kaçtıİntihar girişiminde bulunduğu köprülü kavşaktan indirildi, polisten kaçtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şanlıurfa'da tarlaya mühimmat bağlı balon düştü

Şanlıurfa'da tarlaya mühimmat bağlı balon düştü

AA duyurdu! Teröristbaşı Öcalan'dan 'grevi bitirin' çağrısı

AA duyurdu! Teröristbaşı Öcalan'dan 'grevi bitirin' çağrısı

Kimse beklemiyordu... Eşinin ölümünden sonra...

Kimse beklemiyordu... Eşinin ölümünden sonra...

Ne yapıyorsun Aleyna? Olay fotoğraflar

Ne yapıyorsun Aleyna? Olay fotoğraflar

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Peru'da 8 büyüklüğünde deprem

Peru'da 8 büyüklüğünde deprem

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

İzmir'de korkunç olay! Yaptıkları kan dondurdu

İzmir'de korkunç olay! Yaptıkları kan dondurdu

Sarıkamış'ta katliam gibi arazi kavgası: 6 ölü, 5 yaralı (2)

Sarıkamış'ta katliam gibi arazi kavgası: 6 ölü, 5 yaralı (2)

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Neden fotoğrafımı çekiyorsun' diye bağırınca, fotoğrafı çeken kişiyi darp ettiler

Genç kız 'Neden fotoğrafımı çekiyorsun' diye bağırınca...

Antalya'da nemden bunalan Konyaaltı Sahili’ne akın etti

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

ŞİDEF 1.Yılını İftar Programı İle Kutladı

ŞİDEF 1.Yılını İftar Programı İle Kutladı

'Bizde ispiyonculuğun sonu budur' diyerek arkadaşının kulağını kesti

'Bizde ispiyonculuğun sonu budur' deyip kulağını kesti

Komşusu ve çocuklarına kezzap attığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında karar

Komşusu ve çocuklarının kabusu olmuştu! Mahkemeden flaş karar

Zorlu şartlarda mangal kömürü üretiyorlar

Toprak örtüp 20 gün boyunca yakıyorlar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.