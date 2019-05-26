Gençlerin motosiklet gezisi faciayla bitti: 1 ölü, 3 yaralı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, 2 motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, gezmeye çıkan aynı arkadaş grubundan 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında, Aşağışamlı Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Aslan (18) yönetimindeki 20 BD 534 plakalı motosiklet, kontrolden çıkıp, birlikte gezdiği arkadaşı E.E.'nin (15) kullandığı 20 BE 629 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Kazada motosikletler devrilirken, Aslan'ın motoru, yol kenarındaki tarlaya sürüklendi. Sürücülerden Mehmet Aslan, olay yerinde yaşamını yitirirken, E.E. ise yaralandı. Motosikletlerde bulunan F.G. ve M.B.A. da yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 3 yaralıyı ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Mehmet Aslan'ın cansız bedeni ise otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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