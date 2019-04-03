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Gençlerin otomobil gezintisi ölümle sonuçlandı: 1 ölü, 2 ağır yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2019 03:21 | Son Güncelleme

BURSA'da aşırı süratli olduğu öne süren sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, orta refüjde bulunan elektrik trafosunun beton zeminine çarparak durabildi.

Mehmet İNAN- Serkan AKKUŞ/BURSA, (DHA)- BURSA'da aşırı süratli olduğu öne süren sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, orta refüjde bulunan elektrik trafosunun beton zeminine çarparak durabildi. Otomobilin demir yığını halinde dönüştüğü kazada 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza saat 21.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Veysel Karani Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşları ile birlikte 16 AEM 62 plakalı otomobille gezmeye çıkan Cihan Emir (18) yönetimindeki otomobil, iddiaya göre aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu kontroldan çıktı. Emir'in direksiyorn hakimiyetini kaybettiği otomobil savrularak orta refüjde bulunan elektrik trafosunun beton zeminine çarparak durabildi. Çarpışmanın şiddetiyle demir yığını haline dönüşen otomobilde bulunan Cihan Emir, Gökmen Tunalı (18) ve Yücel Yaşar (18) araç içinde sıkışarak ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılardan Cihan Emir ve Yücel Yaşar, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Gökmen Tunalı da Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Cihan Emir, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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