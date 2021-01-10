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Gençlerin otomobille kısıtlama kaçamağı pahalıya maloldu

10.01.2021 12:45 | Son Güncelleme:
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Antalya’da kısıtlamayı ihlal edip otomobille sokağa çıkan 5 gencin otomobili kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı.

Antalya’da kısıtlamayı ihlal edip otomobille sokağa çıkan 5 gencin otomobili kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı. Durumu polise bildiren gençlere sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150’ şer, sosyal mesafeyi korumamaktan yine kişi başı 3 bin 150’ şer TL cezai işlem uygulandı.
Edinilen bilgiye göre, olay dün öğleden sonra Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi 794. Sokak’ta meydana geldi. Emrah Ş. ve 4 arkadaşı korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip ve 07 UF 433 plakalı otomobille dışarı çıktı. 794. Sokak’a giren otomobilin iddiaya göre kimliği belirsiz bir grup genç tarafından önü kesildi ve aracın bir lastiği bıçakla patlatıldı, camı sopa ile kırıldı. Uğradıkları saldırı üzerine gençler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis aldıkları eşkal doğrultusunda saldırıyı yapan grubu yakalamak için çalışma başlattı. Beş gence sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek suçundan 3 bin 150 TL, sosyal mesafeyi korumadıkları için de yine 3 bin 150 olmak üzere ayrı ayrı 6 bin 300’er TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca ehliyeti olmayan sürücü Emrah Ş’ye ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 600, ehliyetsiz kişiye araç verdikleri için araç sahibine de 2 bin 600 TL ceza yazıldı. Toplamda 34 bin 100 TL ceza uygulanan gençlerin muayenesi olmayan araçları ehliyetli bir kişi gelip almadığı için çekici ile otoparka çekildi.
Polisin "Ne işiniz var sokakta?" sorusuna Emrah Ş, “Serik’te oturuyoruz. Kısıtlama başlayınca burada kaldık. Husumetli olduğumuz kişiler arabayı böyle yaptı. Sokağa çıkma kısıtlamasını biliyorum. Ehliyetimi daha alamadım. Annem Serik’te ama ehliyetli birini çağırabilirim” diye cevap verdi. Cezai işlemleri uygulanan gençler, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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