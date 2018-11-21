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Gençlerin sinsi düşmanı: Nargile

SAĞLIK HABERLERİ  | 21.11.2018 13:10 | Son Güncelleme

EGE Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.

Gençlerin sinsi düşmanı: Nargile

İZMİR, (DHA)- EGE Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alev Gürgün, gençler arasında kullanımı artış gösteren nargilenin, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) ve solunum yolu hastalıklarına davetiye çıkardığını söyledi.
Prof. Dr. Alev Gürgün, 21 Kasım Dünya KOAH Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, kullanımı son yıllarda popüler hale gelen ve genç nüfus arasında artış gösteren nargilenin zararlarına dikkat çekti. Prof. Dr. Gürgün, bir nargile seansının tek bir sigara içiminden en az 100 kat daha fazla hacimde duman çekilmesine neden olduğunu belirterek, "Bu da akciğerlerin adeta dumanla 'boğulması' anlamına geliyor. Bir nargile seansında kanda ölçülen nikotin miktarının, günde 10 sigara içen kişinin kanındaki nikotin ile eşdeğer olduğunu da biliyoruz. Bir nargile seansında, sigaranın tam 100 katı kadar da 'katran' çekilmiş oluyor. Ayrıca nargile tütününde nikotin, katran, karbonmonoksit, ağır metaller, radyoaktif maddeler ve daha birçok zehirli kimyasallar bulunuyor. Kömürle yandığı için diğer zararlı kimyasallar da var. Nargiledeki arsenik miktarı da sigaradan çok daha fazla. İçimize çektiğimiz nargile dumanına tam bir kimyasal bomba diyebiliriz. Dolayısıyla nargile, en az sigara ve diğer tütün ürünleri kadar zararlı" dedi.
'ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARASINDA DA YAYGIN'
Dünyada, her gün 100 milyon insanın nargile içtiğinin tahmin edildiğini belirten Prof. Dr. Alev Gürgün, özellikle gençler arasında yaygın olan bu alışkanlığın KOAH gelişimi için önemli bir risk faktörü olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Sigara içenlerin, içmeyenlere göre, daha fazla solunumsal şikayetleri oluyor. Sigara içenler daha yüksek KOAH ölüm oranlarına sahipler. Diğer tip tütün kullanımı (pipo, puro, nargile vb.) ve çevresel tütün dumanı da KOAH gelişimine katkıda bulunuyor. KOAH gelişiminde genetik risk faktörlerinin rolü henüz çok iyi aydınlatılamamış olmasına rağmen, sağlıkta eşitsizlik, özellikle biyomas (odun, tezek benzeri yakıt) kullanımına ikincil iç ortam hava kirliliği ve tozlu-dumanlı iş yerlerinde çalışmanın en önemli çevresel risk faktörleri olduğu biliniyor."

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Gençlerin sinsi düşmanı: Nargile

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