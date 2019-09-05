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Gençlerin Üçte Biri Siber Zorbalığa Maruz Kalıyor

05.09.2019 19:35 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF’in yayınladığı bir anketin sonuçlarına göre, 13-24 yaşları arasındaki çocukların ve gençlerin üçte biri siber zorbalığa maruz kalıyor. Araştırmaya katılanların beşte biriyse bu yüzden okulu astıkları olduğunu söyledi

Gençlerin Üçte Biri Siber Zorbalığa Maruz Kalıyor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF’in yayınladığı bir anketin sonuçlarına göre, 13-24 yaşları arasındaki çocukların ve gençlerin üçte biri siber zorbalığa maruz kalıyor. Araştırmaya katılanların beşte biriyse bu yüzden okulu astıkları olduğunu söyledi.

UNICEF ve BM Çocuklara Karşı Şiddet Özel Temsilcisi’nin düzenlediği ankete 30 ülkeden 13-24 yaş arası 170 bin genç katıldı. Elde edilen verilere göre, gençlerin üçte biri internet üzerinde çeşitli tehditlerle karşılaştıklarını ve bunun çoğunlukla da Facebook, Instagram, Snapchat ve Twitter platformlarında yaşandığını söylüyor.

UNICEF Direktörü Henrietta Fore, çocukların okul saatlerini doldurduktan sonraki yaşamının da eğitimlerinin bir parçası olduğuna vurgu yaparak, “Gençlerin eğitim tecrübelerini ilerletmek demek, hem internet dışında hem de internet üzerinde karşılaştıkları çevreyi de gözönünde bulundurmak anlamına geliyor” ifadesini kullandı.

Araştırmaya katılanlara, karşılaştıkları bu zorluğa çözüm üretilmesinde kimlerin rol alması gerektiği sorusu da yöneltildi. Yüzde 32’si hükümetlerin internet üzeri tehditlerle başa çıkması gerektiği görüşünü paylaşırken, yüzde 31’i gençlerin kendilerinin, yüzde 29’uysa internet şirketlerinin bu sorumluluğu almaları gerektiğini savundu.

BM Çocuklara Karşı Şiddet Özel Temsilcisi Najat Maalla Mjid, çocukların ve gençlerin bu yorumlarından yola çıkarak hareket etmeleri gerektiğini belirterek “Yorumlarından açıkça gördüğümüz kilit mesajlardan birine bakılırsa, çocukların ve gençlerin işbirliklerine ihtiyacı var. Hepimiz bunun içinde birlikteyiz ve sorumlulukları paylaşmalıyız” dedi.

Anket sonuçlarında ayrıca siber zorbalığın sadece varlıklı bölgelerdeki okullarda yaşandığı yönündeki algının yanlış olduğunun da yansıtıldığı belirtiliyor.

UNICEF’in çocuklara karşı şiddeti sonlandırmaya yönelik kampanyası kapsamında, 2018 yılında dünyanın çeşitli yerlerinden gençler ve çocuklar Gençlik Manifestosu hazırladı. Bu manifestoda hükümetlere, öğretmenlere, ebeveynlere ve birbirlerine, şiddeti önlemek ve çocukların ve gençlerin okullarında ve diğer çevrelerinde güvende hissetmesini sağlamak için ortam çalışmalar yürütme çağrısında bulundular.

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