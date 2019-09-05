Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF’in yayınladığı bir anketin sonuçlarına göre, 13-24 yaşları arasındaki çocukların ve gençlerin üçte biri siber zorbalığa maruz kalıyor. Araştırmaya katılanların beşte biriyse bu yüzden okulu astıkları olduğunu söyledi.

UNICEF ve BM Çocuklara Karşı Şiddet Özel Temsilcisi’nin düzenlediği ankete 30 ülkeden 13-24 yaş arası 170 bin genç katıldı. Elde edilen verilere göre, gençlerin üçte biri internet üzerinde çeşitli tehditlerle karşılaştıklarını ve bunun çoğunlukla da Facebook, Instagram, Snapchat ve Twitter platformlarında yaşandığını söylüyor.

UNICEF Direktörü Henrietta Fore, çocukların okul saatlerini doldurduktan sonraki yaşamının da eğitimlerinin bir parçası olduğuna vurgu yaparak, “Gençlerin eğitim tecrübelerini ilerletmek demek, hem internet dışında hem de internet üzerinde karşılaştıkları çevreyi de gözönünde bulundurmak anlamına geliyor” ifadesini kullandı.

Araştırmaya katılanlara, karşılaştıkları bu zorluğa çözüm üretilmesinde kimlerin rol alması gerektiği sorusu da yöneltildi. Yüzde 32’si hükümetlerin internet üzeri tehditlerle başa çıkması gerektiği görüşünü paylaşırken, yüzde 31’i gençlerin kendilerinin, yüzde 29’uysa internet şirketlerinin bu sorumluluğu almaları gerektiğini savundu.