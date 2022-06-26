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  4. Gençlerin yaptıkları "pes" dedirtti! Tehlikeye aldırış etmediler, yürekler ağza geldi

Gençlerin yaptıkları "pes" dedirtti! Tehlikeye aldırış etmediler, yürekler ağza geldi

26.06.2022 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da sahiller doldu taştı. Okulların kapanması yaz tatilinin başlamasıyla birlikte sıcaktan bunalanlar Konyaaltı sahiline akın etti. Bazı gençler ise serinlemek için yaklaşık 30 metre yükseklikteki falezlere çıkıp tehlikeli atlayışlar yaptı. Serinlik arayışı yürekleri ağza getiren gençler yaşanan tehlikeye ise aldırış etmedi.

Gençlerin yaptıkları "pes" dedirtti! Tehlikeye aldırış etmediler, yürekler ağza geldi

Hava sıcaklığının 33, deniz sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü Antalya'da insanlar sahillere akın etti. Konyaaltı sahilinde ise yoğunluk oluştu. Okulların kapanması yaz tatilinin başlamasıyla birlikte yerli ve yabancı turistler Konyaaltı sahiline geldi.

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Sıcaktan bunalan turistlerin kimi güneşlenmeyi tercih ederken kimi ise denize girerek aileleri ve arkadaşlarıyla keyifli dakikalar geçirdi.

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TEHLİKEYİ UMURSAMADAN DENİZE ATLADILAR

Serinlemek için sahile gelen gençler ise falezler ve kayalıklar üzerinden denize atladı.

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Yaklaşık 30 metre yükseklikteki falezlerin üzerinden denize atlayan gençler, tehlikeye aldırış etmedi.

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(DHA)


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