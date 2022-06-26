Gençlerin yaptıkları "pes" dedirtti! Tehlikeye aldırış etmediler, yürekler ağza geldi

Hava sıcaklığının 33, deniz sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü Antalya'da insanlar sahillere akın etti. Konyaaltı sahilinde ise yoğunluk oluştu. Okulların kapanması yaz tatilinin başlamasıyla birlikte yerli ve yabancı turistler Konyaaltı sahiline geldi.

Sıcaktan bunalan turistlerin kimi güneşlenmeyi tercih ederken kimi ise denize girerek aileleri ve arkadaşlarıyla keyifli dakikalar geçirdi.

TEHLİKEYİ UMURSAMADAN DENİZE ATLADILAR

Serinlemek için sahile gelen gençler ise falezler ve kayalıklar üzerinden denize atladı.

Yaklaşık 30 metre yükseklikteki falezlerin üzerinden denize atlayan gençler, tehlikeye aldırış etmedi.

(DHA)



