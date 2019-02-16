"Gençlerle Demokrasi Buluşması"

"Sizler sadece bizim için değil, tüm dünya için önemlisiniz. Cumhurbaşkanımız sizlere çok önem veriyor. Bu önemin en güzel örneği de seçilme yaşını düşürmesidir. Allah sizlerin vatana, millete hayırlı bireyler olmasını sağlasın. Allah bundan sonra yapacağınız her seçimi haklarınızda hayırlı etsin. Sizler de her seçimi yaparken daha dikkatli olmalısınız."

Bakan Kasapoğlu, gençlerin istihdamla ilgili bir sorusu üzerine, şu ifadeleri kullandı:

"Hiçbir şey sizi karamsarlığa götürmemeli. Ümitvar olmalıyız. İstihdamla ilgili çok önemli çalışmalarımız var. Bakanlıklarımız, ekonomi, maliye ve çalışma alanındaki arkadaşlarımızın çok ciddi çalışmaları var. Bu konudaki sıkıntıları minimize edeceğiz. Gençlerimizin istihdam konusunu çok önemsiyoruz. Onlara rehberlik yaparak kariyer yapmaları ve staj ayarlamaları konusunda önümüzdeki günlerde Genç İstihdam Ofisi açacağız. Pek çok alanda projelerimiz var. Yeni dönemde istihdamla ilgili bölümü de ele alacağız. İnşallah bu sorunu çözeceğiz. Ümidinizi hiçbir zaman kaybetmeyeceksiniz, sizden en büyük isteğimiz bu. Her yeni gün, yeni bir doğan güneştir. Bir kere bizim önümüzde Cumhurbaşkanımız var. O bile bize ümitli olmamız için yeter."

Kasapoğlu, Türkiye'nin daha iyi noktalara gelebilmesi için gençliğe büyük görev düştüğünü belirterek, "Şu an sahip olunan imkanlar ile önceden sahip olunan imkanlar kıyas bile edilemez. O yüzden sizler kendinizi geliştireceksiniz. Bunun için biz de üzerimize düşen desteği vermeye hazırız. Ülkemiz, memleketimiz için sizlere çok iş düşüyor. O yüzden her zaman daha iyi olabilmek için çaba gösterin." diye konuştu.