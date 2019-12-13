Gençlerle huzurevi sakinleri "Mektubunuz var" projesinde buluştu

İSTANBUL (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un eşi Sabriye Şentop, büyüklerle küçükler arasında tecrübe paylaşımının giderek azalmasına paralel gençler ve yaşlılar arasında iletişim kopukluğu yaşandığını belirterek, "Biz de gördüğümüz bu gerçekten yola çıkarak yaşlılarımızla gençlerimiz arasında bir iyilik hareketi başlatmak istedik ve 'Mektubunuz var' projesini geliştirdik." dedi.

Sabriye Şentop'un himayelerinde düzenlenen "Mektubunuz var" projesinin tanıtımı, Adile Sultan Kasrı Öğretmenevi'nde yapıldı.

Toplantıya, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi Hülya Koçyiğit, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik, İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Validebağ Mustafa Necati Bey Öğretmenler Huzurevi sakinleri ile Validebağ Fen Lisesi öğrencileri katıldı.

Toplantıda konuşan Sabriye Şentop, değerlere sahip çıkıldığı ve yaşatıldığı müddetçe bireylerin daha mutlu ve huzurlu yaşayacağını belirterek, "Sevgi, saygı, hoşgörü gibi insani değerlerimiz bizim en büyük gıdamız. Bizi güçlü kılar, toplumsal ilişkilerimizi sağlamlaştırır." dedi.