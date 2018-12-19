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Gençleşmek isteyenlerin yaptırdığı Somon DNA Terapi'si nedir?

SAĞLIK HABERLERİ  | 19.12.2018 10:40 | Son Güncelleme

Cilt dokusunun yaşlanmasını önlemek veya daha genç görünmek için yapılan Somon DNA terapisi ile daha dinç görünmek artık mümkün. Özellikle yüz bölgesi, alın dudak ve göz çevresi, ellerde kırışıklığın giderilmesi, hamilelik çatlakları ve güneş ışınlarından kaynaklanan lekelerin giderilmesi içinde somon tedavisi uygulanabilir.

Gençleşmek isteyenlerin yaptırdığı Somon DNA Terapi'si nedir?

Yaşlanmayı önleyici bir tedavi olan Somon DNA, cilt dokusunun yaşlanmasını durdurmak ya da cildin daha genç görünmesi için yapılan bir uygulama. Konu hakkında Estetik International Sağlık Grubu doktorlarından Dr. Gina Moret açıklamalarda bulundu.

Somon DNA uygulaması bir çeşit mezo-lift uygulamasıdır. Son derece hızlı bir gençleşme etkisi yaratır. Nem, ajanlarının cildi parlatmasına izin verir. İnsan DNA'sı somon DNA'sına çok yakındır ve dermisteki kan akışında bulunur, bu da büyüme faktörlerini ve metabolik aktiviteyi arttırır.

Somon DNA Terapi, sadece kadın adaylar için değil, aynı zamanda erkek adaylar için de en yeni uygulamalardan bir tanesi. Somon DNA etkinliğini ortalama 2 sene boyunca sürdürür ve etkisini tamamlamak için senede 1 kez takviye yapılmasında fayda vardır.

Somon DNA terapisi ile cildinizin daha genç ve enerjik bir görünüm kazandığını fazlasıyla hissedersiniz. Özellikle yüz, alın, dudak ve göz bölgesi, boyun ve dekolte bölgesi gibi alanların gençleştirilmesi, ellerde kırışıklıkların giderilmesi, el dokusunun tedavisi ve gençleştirilmesi, yaşlanma ve güneş ışınlarından kaynaklanan lekelerin giderilmesi, hamilelik sırasında ortaya çıkan çatlakların tedavisinde ve kilo alımının bir sonucu olarak oluşan çatlaklarda kullanılabilir.

Ayrıca hormonal saç dökülmesinin tedavisinde, akne izlerinin tedavisinde, iç kol ve dizde görülen sarkma ve çatlama tedavisinde kullanılabilir.

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