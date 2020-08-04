Gençliğim Eyvah 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Gençliğim Eyvah son bölümde neler oldu? Gençliğim Eyvah 8. bölüm izle!

Cengiz Bozkurt, Levent Ülgen ve Günay Karacaoğlu'nun başrollerde oynadığı Gençliğim Eyvah dizisi 3 Ağustos Pazartesi akşamı son bölümüyle ekrana geldi. Gençliğim Eyvah'ın 10 Ağustos Pazartesi akşamı ekrana gelecek olan 9. bölüm fragmanı ise ATV tarafından yayınlandı. Dizinin son bölümünde, Çağla, Ahmet’in başına bela olmaya devam ederken, Ahmet’ten ümidini kesen Azra, Zola ile yakınlaşma yaşadı. GENÇLİĞİM EYVAH SON BÖLÜMDE NELER OLDU? Kaçak gelin Çağla'dan kurtulduğunu düşünen Ahmet, Çağla'nın dükkanda işe başladığını görünce hayatının şokunu yaşar. Çağla, Ahmet'in başına bela olmaya devam ederken, Ahmet'ten ümidini kesen Azra, Zola ile yakınlaşır. Ancak Zola'nın başında daha büyük belalar vardır. Arif ve Zekeriya'nın gerçek babaları olduğunu öğrenen Çavi ve Zola sünnet tehdidi ile karşı karşıya kalırlar.

GENÇLİĞİM EYVAH OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ CENGİZ BOZKURT - ARİF ASMALI Adanalı kebap ustası. Hacer Asmalı ile olan evliliğinden Suzan, Ahmet ve Ali isminde üç çocuğu var. Yıllar sonra Zola isminde bir İtalyan’ın oğlu olduğunu öğreniyor. Zola’nın gelişiyle hayatı altüst olan Arif, türlü fırıldaklar çevirip bu durumu ailesinden gizlemeye çalışıyor. Bütün bunlar olurken ezeli rakibi ve can düşmanı Zekeriya Bozoğlu ile rekabetten vazgeçmiyor. Karısı Hacer’den çok korkmasına rağmen sürekli arkasından iş çeviriyor.



LEVENT ÜLGEN - ZEKERİYA BOZOĞLU Urfalı kebap ustası. Nuriye Bozoğlu ile olan evliliğinden Veysi, Azra ve Ayşe isminde üç çocuğu var. Yıllar sonra Çavi isminde bir İtalya’nın oğlu olduğunu öğreniyor. Dürüst ve namuslu bir adam olan Zekeriya başındaki bu beladan kurtulmak için can düşmanı Arif’le işbirliği yapmak zorunda kalıyor. Çavi’ye bunca yıl babalık yapamadığı için büyük vicdan azabı duyuyor. Karısı Nuriye’nin olan biteni duyması Zekeriya’nın kıyameti olacak. Büyük kızı Azra kıymetlisi. Kimselere vermeye kıyamıyor. GÜNAY KARACAOĞLU - HACER ASMALI Arif Usta’nın hanımı. Sahip oldukları dükkan ve ev Hacer’in babası Ali Usta’dan kalma. Hacer tam bir hanım ağa. Otoriter ve sert bir kadın. Kocası Arif’in her türlü fırıldağını yakalıyor. Ancak yıllar sonra ortaya çıkan Zola onun için de büyük şok olacak. Hacer iki aile arasındaki düşmanlığın en sert temsilcisi. Evlatlarına çok düşkün ancak bir o kadar da disiplinli bir anne. İçgü Veysi’yi damat olarak kabul etmiş. Ancak Azra’nın hiç şansı yok. Asla gelini olamaz. ULVİYE KARACA - NURİYE BOZOĞLU Zekeriya Usta’nın hanımı. Dükkanı da evi de çeviren kişi Nuriye. Baskın karakterli, dediğim dedik bir kadın. Ailesindeki herkes ondan korkuyor. En büyük hayal kırıklığı tek erkek evladı, kıymetlisi Veysi’nin düşmanlarının kızı Suzan’la kaçarak evlenmesi. Çavi’nin ortaya çıkması ile Zekeriya’ya dünyayı dar edecek. Hayattaki en büyük rakibi Hacer Asmalı. Azra ve Ahmet aşkının önündeki en büyük engellerden biri Nuriye.

ELİF DOĞAN - AZRA BOZOĞLU Zekeriya Usta’nın kıymetlisi. Dünya bir yana Azra bir yana. Çalışkan ve tuttuğunu koparan genç bir kadın. Belki de tek hatası ezeli düşmanları olan Asmalı ailesinin oğlu Ahmet’e aşık olmak. Ahmet çocukluk aşkı. İlk göz ağrısı. Ahmet’i başka bir kadının yatağında basınca dünyası başına yıkılıyor. Ahmet’i süründürmek için Zola ile yakınlaşınca kıyamet kopacak. Zola ve Ahmet’in aslında kardeş oldukları ortaya çıkınca Azra ne yapacağını şaşıracak. BURAK TOZKOPARAN - ZOLA ASMALI Dürüst, çalışkan ve yetenekli bir şef, aşçı. Arif’in yıllar önce Bodrum’da yaşadığı siyah gecenin meyvesi. Arif’in babası olduğunu bilmiyor. Annesi ona senin baban kaptandı, demiş. Kankası Çavi’nin yüzünden başını belaya sokup Türkiye’ye geldiğinde babasının Arif olduğunu öğrenecek. Türkiye, hayatının aşkını bulduğu yer. Azra’ya ilk görüşte aşık oluyor. Kardeşi olduğunu bilmediği Ahmet’le aynı kıza aşık olduğu ortaya çıkınca kıyamet kopacak. EKİN MERT DAYMAZ - AHMET ASMALI Arif Usta’nın faydasız ve hayalperest oğlu. Büyük paranın peşinde. Elinden gelse değil ailesinin dükkanını bütün mahalleyi satıp yiyecek. Azra büyük aşkı. Düşman ailelerin çocukları olmaları bu aşkın önündeki tek engel değil. Azra, Ahmet’in kendisini aldattığından emin. Ahmet hayatının geri kalanını kendini Azra’ya affettirmeye adamış durumda. Hiç beklenmedik bir anda ortaya çıkan Zola, Ahmet’e dişli bir rakip olacak. Kardeş olduklarını bilmeyen bu iki genç aynı kızın aşkından sürünecek.

ERDEM KAYNARCA - ÇAVİ BOZOĞLU Zekeriya Usta’nın yıllar sonra ortaya çıkan sürpriz yumurtası. Kumar borcu yüzünden İtalya’dan Türkiye’ye kaçıyor. Elinde eski bir resimle babasını arıyor. Çavi’nin Türkiye’ye gelişi bütün kıyametlerin başlangıcı. Tembel, kumarbaz bir serseri. Çocukluk arkadaşı Zola’nın baş belası. Hayatta kalabilmek için mecburen Arif’in dükkanında garsonluk yapıyor. Babası Zekeriya’nın aksine tam bir çakal. Azra’nın Ahmet’i yatakta bastığı Leyla’ya aşık olacak. BAHAR SÜER - SUZAN ASMALI BOZOĞLU Arif Usta’nın ilk göz ağrısı. Sevdiği adamı kaçırıp ailesine içgüveysi damat yapan çılgın aşık. Elinin de dilinin de ayarı yok. Veysi onun için dünyanın en yakışıklı kocası. Çocuk meselesine kafayı büyük takmış durumda. Şifacılar, falcılar, güç ve kuvvet macunları, bitkisel otlar ilgi alanı. Kocası Veysi, Suzan’ın kobay faresi gibi. Bütün şifayı Veysi’de deniyor. Doğacak bebeklerinin her iki aile arasındaki buzları eriteceğini düşünüyor. KEMAL UÇAR - VEYSİ BOZOĞLU Zekeriya Usta’nın oğlu. Kebap ustası. Can düşmanlarına iç güveysi damat olarak gittiği için ailesi tarafından aforoz edildi. Suzan’a olan aşkı dillere destan. Çocuk yapmaya çalışıyorlar. Zekeriya ve Nuriye’nin kucağına torun verirse küslüğün biteceğini ümit ediyor. Kayınpederi Arif’in en büyük baş belası. Farkında olmadan onun pisliklerini ortaya çıkaran adam. Asla yalan söylemeyen iyi kalpli aşk adamı. Mucit tarafı dillerle destan. Saf ve iyi yürekli namıdiğer içgü Veysi.