"Gençliğin verdiği enerjiyi akılla, bilimle, tecrübe ile taçlandıracağız"

AFYONKARAHİSAR (AA) - Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Herkesin hukukuna riayet edersek, insanı düzeltirsek dünya da düzelir, memleket de düzelir. Gençliğin verdiği enerji var. O enerjiyi akılla, bilimle tecrübe ile taçlandıracağız. Türkiye bu anlamda çok dinamik." dedi.

Malkoç, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Hukuk Fakültesi Ombudsmanlık Topluluğu tarafından Atatürk Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Adalet, Ombudsmanlık ve Üniversiteler" konferansında, Yeni Zelanda'da gerçekleştirilen saldırıya, dünyadan, insan hakları savunucularından yeterince tepki görmediğini söyledi.

Kamu Denetçiliği Kurumu olarak gittikleri her toplantıda bunu dile getireceklerini ifade eden Malkoç, "Bu, bizim görevimiz. Bir hukukçu olarak, bir insan hakları savunucusu ve bu milletin bir ferdi olarak görevimizi yapacağız." diye konuştu.

- "Cesaretleri varsa gelsinler"

Katliamda kullanılan silahın üzerindeki yazılara dikkati çeken Malkoç, şöyle konuştu:

"1683 yazmış mesela. Biz kendi tarihimizdeki 1683'ü neredeyse unutmuşuz ama Müslümanları katleden elin adamı unutmamış. Diyor ki '1683 Türklerin Viyana'da bozguna uğradığı tarihtir, yine bozguna uğratacağız' Biz bile unutmuşuz bu tarihi. Ya da silahın üzerine 'Miloş' yazmış. Bakıyorsunuz ki Kosova Meydan Savaşında Murat Hüdavendigar'ı şehit eden katilin adı. Biz bazı şeyleri unutsak bile bazı insanlar ve milletler unutmuyor. Hedefine koymuş, Ayasofya başta olmak üzere, ülkemizdeki minarelerini yıkacaklarmış. Geçmişte, dedeleri denediler, boylarının ölçüsünü aldılar. En son Çanakkale'de boylarının ölçüsünü aldılar. Cesaretleri varsa gelsinler bakalım, bu millet onlara hadlerini bildiriyor mu, bildirmiyor mu? Bazı şeyleri biz unutmaya başladık ama onlar unutmuyorlar. Özellikle tarihimizi unutmayalım. Biz unutsak bile elin adamı bize hatırlatıyor."