Gençlik Festivali’nde 19 Mayıs coşkusu

Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Balçova ilçesindeki İnciraltı Kent Ormanı’nda bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Gençlik Festivali’nin son gününde, katılımcılar 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı doyasıya eğlenerek kutladı. Doğaçlama tiyatro atölyesi, zumba, basketbol, masa tenisi, voleybol, bisiklet, badminton gibi etkinliklere katılarak Gençlik Bayramı’nın keyfini süren gençler, bu anlamlı günde Ata’yı andı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bu yıl üçüncüsü düzenlenen İzmir Gençlik Festivali, gençlere üç gün boyunca doyasıya eğlenme fırsatı sundu. İnciraltı Kent Ormanı’nda düzenlenen festivalde katılımcılar alana ücretsiz giriş yaparak güvenli kamp yapma imkanına sahip oldu. Üç gün boyunca eğlencenin keyfini süren gençler, zumba, doğaçlama tiyatro atölyesi, basketbol, badminton, masa tenisi, bisiklet, voleybol, kitap okuma, şişme oyuncaklar gibi farklı etkinliklere katıldı. Festivalin son gününde ise gençler 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı doyasıya eğlenerek kutladı.

SOYER'E YOĞUN İLGİ

Festivalin son gününde bisikletiyle gelerek alanı ziyaret eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hiçbir genci geri çevirmeyen Soyer, gençlerin sorunlarını da dinledi. Tunç Soyer’in alana giriş yaptığı sırada zumba yapan katılımcılar ise 'Çav Bella' şarkısını söyleyerek Soyer’i karşıladı. Bugün Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen Gençlik Bayramı programını hatırlatan Soyer, "Bugün olağanüstü güzel bir tören izledik. Gençlerle iftihar ettik çok heyecan vericiydi. Bir yüzyıl bitiyor yeni bir yüzyıl başlıyor bugün onun başlangıcıydı. Nice 19 Mayıs’lara" diye konuştu.

'ÜÇ GÜN BAYRAM HAVASINDA GEÇTİ'

Festivale katılan Melisa Gündoğdu, "Biz 3 gündür buradayız. Festival çok güzel geçti. Arkadaşımla beraber ilk kez kampa gelme fırsatı bulduk. Geçen sene kampta kalmadık, yalnızca konserlere geldik, ancak o bile çok keyifliydi. Hizmetler çok iyi, her şey düşünülmüş. Metrodan çıktığımız andan itibaren bizi görevliler karşıladı ve servislerle kamp alanına getirildik. Alanda da bizi sürekli yönlendiren görevliler vardı. Her şeyin ücretsiz oluşu bizim için çok güzel oldu. Çadır kurarken bize görevliler yardımcı oluyor. Bence Gençlik Bayramı’nda gençler için çok güzel düşünülmüş bir festival. Festival bir bayram, şenlik havasında geçti. Bizler burada 3 gün boyunca 19 Mayıs’ı yaşadık. Bize bu fırsatı yaratan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

'İZMİR, GENÇLİĞİN EN FAZLA DEĞER GÖRDÜĞÜ YER'

Gamze Haylaz, kamp yapılan yere ulaşımın kolay olduğuna dikkat çekerek, "Güzel bir festivaldi. Gençlerin eğlenmesi için bütünüyle ücretsiz olarak düzenlenmişti. Gençler için ellerinden geleni yaptıklarını hissettirdikleri bir festival oldu. İnciraltı Kent Ormanı ulaşımı kolay bir yer, bu yüzden alanın güzel seçildiğini düşünüyorum. Yiyecek içeceklerin sınırsız dağıtılması da oldukça hoştu. Alana geldiğimizde oyun alanlarının hepsi hazırdı, şişme oyuncaklardan faydalandık. Yapılabilecek tüm kaynaklar sağlanmış. Sadece geçen seneki konser gruplarının daha iyi olduğunu düşünüyorum. Onun dışında alanın enerjisi çok yüksekti. Buradan da Gündoğdu Meydanı’nda düzenlenen konsere gideceğiz. İzmir’de milli bayramlar çok keyifli yaşanıyor. Gençlik Festivali ile Gençlik Bayramı’nın birleşmesi çok tatlı bir nüans oldu" dedi.

Zeynep Yeşiltepe ise, "Etkinlikler ve konserler çok güzel oluyor. Ben gençliğin en çok değer gördüğü yerin İzmir olduğunu düşünüyorum. Bu festival de gençlere verilen değerin kanıtıdır. Bizlere geleceğin mirasçısı olduğumuzu hissettirdiler" diye konuştu.