Gençlik Festivali’nde eğleniyorlar

Melis KARAKUZULU / İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Balçova ilçesindeki İnciraltı Kent Ormanı’nda bu yıl 3’üncüsü düzenlenen İzmir Gençlik Festivali, yoğun ilgi gördü. Kamp ortamının güvenli olması gençler tarafından tercih edilmesini sağlarken, 18- 30 yaş arasındaki gençler 3 gün boyunca tüm imkanlardan da ücretsiz yararlanabilecek. Takım sporlarına katılan gençlere, kamp süresince konserler ve atölyeler de düzenleniyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeni ile bu yıl 3’üncü kez düzenlenen İzmir Gençlik Festivali başladı. Çadır malzemelerini ve sırt çantalarını alarak festival alanına gelen gençler, çadırlarını kurduktan sonra alan içindeki birçok aktiviteden ücretsiz faydalandı. Pazar günü sona erecek festivalde şişme oyuncaklar, basketbol, voleybol ve masa tenisi gibi farklı etkinliklere katılan gençler güneşli havada doyasıya eğlendi. 18- 30 yaş aralığındaki gençlerin 3 gün boyunca tüm imkânlardan faydalandığı festivalde aynı zamanda, ramazan ayı nedeniyle sahur ve iftar yemeği de veriliyor.

1400 GENÇ BAŞVURDU

Festivalin ilk gününde 800 genç kampa katılırken, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Şube Müdürü Burcu Önenç, "Festival kapsamında gençlerimiz Türkiye’nin dört bir yanından gelip kamp kuruyorlar. Yeme içme gibi her türlü ihtiyaçlarını burada ücretsiz karşılıyorlar. Bir konser alanımız var, şişme oyuncak alanımız var, kitap okuma alanı ve atölyelerimiz var. Bu sene gençlerin yoğun ilgi gösterdiği festivalde çok keyifli saatler geçiriyorlar. İnternet üzerinden kayıt sistemi ile festivale katılımcı alıyoruz. İnternet üzerinden şu ana kadar bin 400 gencimiz kayıt yaptırdı. Sabah 10.00’dan itibaren çadır alanına girişler başladı. 800 gencimiz gün içinde festival alanına giriş yaptı. Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Topluluğu doğaçlama tiyatro gösterisi gerçekleştirecek. Basketbol, voleybol ve masa tenisi turnuvaları da belediyeye bağlı spor eğitmenleri eşliğinde düzenleniyor. Gençlerimiz bisiklet alanından ücretsiz bisiklet kiralayabiliyorlar. Dolu dolu bir etkinlik takvimimiz var. Geç kahvaltı, akşam yemeği ve aralarda da atıştırmalıklar veriyoruz. Gece de sahur yemeği veriyoruz" dedi.

‘BİZLER İÇİN MOTİVASYON KAYNAĞI OLDU’

Festivale arkadaşlarıyla birlikte katıldığını söyleyen Aysu Ulu, "Benim festivale üçüncü gelişim, her yıl katılıyorum. Çok güzel çok eğlenceli geçiyor, buradaki ortam çok güzel. Sabah uyanınca dağıtılan kahvaltılıklardan yiyoruz. Sonrasında kahve ve kek ikramlarından alıyoruz. Kitap okuma etkinliklerine katılıyoruz. Bu sene söyleşi için yeni birilerinin geleceğini duyduk. Akşam yine yemek veriliyor, yemekten sonra da konser alanında eğlenip şarkı söylüyoruz. Burada yeni insanlarla tanışıp yeni arkadaşlıklar kuruyoruz" dedi.

Bu yıl festivale ilk kez geldiğini söyleyen Coşkun Tuncer, "Sabahtan beri bir şeyler yiyip içiyoruz. Festival çok güzel geçiyor, buradaki insanlar oldukça pozitifler. Görevliler de oldukça güler yüzlü, gençleri seven insanlar oldukları belli oluyor. Arkadaşım sürekli festivalden söz ediyordu, ben de bu yıl gelip denemek istedim. Merakla bekliyorum. Böyle bir festivalin ücretsiz olması gençleri iç içe geçiren bir fırsat. Festivalin yazın başlangıcında ve sınav öncesi olması bizim için de güzel bir motivasyon kaynağı oldu. Sürekli kamp yaptığımız için çadır kurmaya alışkınız. Ancak başka yerlerde kamp yaptığımız zaman gölge arıyorduk çünkü çadıra güneş vurduğu zaman alev gibi oluyor ama güzel bir yer seçmişler ağaçlık olduğu için çadırlar gölgede kalıyor" diye konuştu.

Festival alanında çadır kuran gençlerden Ramazan Aydın da "Kamp yapmayı çok seviyoruz. Etkinlik çok güzel geçiyor. Bu festivale ilk defa geliyorum ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’nden 12 kişilik bir ekiple geldik" dedi. Festivali başladığı yıldan itibaren takip eden Melike Taşkan ise, "Festivali tercih etme nedenim öncelikle öğrenci olduğumuz için burada hiçbir ücret ödemeden birçok şeyden yararlanıyoruz. Her seferinde kalabalık gelerek oyunlarla ve konserlerle eğleniyoruz" diye konuştu.