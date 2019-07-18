HABER

Gençlik festivalinde uyuşturucu satacaklardı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2019 12:27 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, organizasyon eksikliği nedeniyle dün gece iptal edilen Dreamland Summer Fest'te uyuşturucu madde satışı yapacağı tespit edilen 2 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

Gençlik festivalinde uyuşturucu satacaklardı

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, organizasyon eksikliği nedeniyle dün gece iptal edilen Dreamland Summer Fest'te uyuşturucu madde satışı yapacağı tespit edilen 2 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı. Şüphelilerin üzerinde kullanıma hazır yüklü miktarda esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi.
Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ve İstihbarat ekipleri, Gökdere Mahallesi Büyükçaltıcak'ta düzenlenen Dreamland Summer Fest'te gençlere uyuşturucu satışı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Organizasyon eksikliği nedeniyle dün gece iptal edilen festival alanında önlem alan jandarma ekipleri, takibe aldıkları Mehmet K. ve Evren M.'yi saat 23.30 sıralarında festival alanında gözaltına aldı.
Şüphelilerin yanlarındaki çantada yapılan aramada, 30 adet sigara şeklinde sarılmış satışa hazır kubar esrar, 22 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüphelilerden Mehmet K.'nin üst aramasında uyuşturucu satışından elde ettiği değerlendirilen 975 TL ele geçirildi.
GENÇLERİ ZEHİRLEYECEKLERDİ
Jandarma ekiplerince şüphelilerin kullandığı 07 DP 571 plakalı otomobilde yapılan aramada ise bagaj kısmında 107 adet 1'er gramlık paketler halinde esrar, 128 adet içmeye hazır sigara şeklinde sarılmış kubar esrar, naylon poşete sarılmış yaklaşık 200 gram kubar esrar, 164 adet uyuşturucu hap, hassas terazi, 'çarşaf' olarak tabir edilen esrar kullanımında kullanılan kağıt ve esrar öğütücü makine ele geçirildi. Ekipler, ele geçirilen esrarın yaklaşık 1 kilo olduğunu, şüphelilerin festivale gelenlere satış yapma hazırlığında olduğunu kaydetti. Şüpheliler, işlemleri için Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Soruşturma sürüyor.
FOTOĞRAFLI

Ölümün böylesi! Armut toplarken yüksek gerilime kapıldı!Ölümün böylesi! Armut toplarken yüksek gerilime kapıldı!
Otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralıOtomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı
Bolu'da 2 FETÖ şüphelisi adliyedeBolu'da 2 FETÖ şüphelisi adliyede
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ölümün böylesi! Ekipler cesedini ağaçtan indirdi!

Ölümün böylesi! Ekipler cesedini ağaçtan indirdi!

Emniyet Genel Müdürü değişti!

Emniyet Genel Müdürü değişti!

Mayo itirafı! 'Çıplaklar kampında rahatım'

Mayo itirafı! 'Çıplaklar kampında rahatım'

Dev spor giyim markası personel alımına başladı! Kuyruk oluştu

Dev spor giyim markası personel alımına başladı! Kuyruk oluştu

ABD'nin ardından Türkiye'yle ilgili bir açıklama da NATO'dan!

ABD'nin ardından Türkiye'yle ilgili bir açıklama da NATO'dan!

Ankara'dan ABD'nin F-35 açıklamasına flaş tepki!

Ankara'dan ABD'nin F-35 açıklamasına flaş tepki!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Osmaniye'de sahte alkolden zehirlenen genç öldü

Bir ölüm haberi daha! Sayı 20'ye yükseldi

Pencereden sarkan çocuk, itfaiye tarafından kurtarıldı, annenin sözleri 'pes' dedirtti

Skandal olay! Annenin sözleri 'pes' dedirtti

Düzce'de alarma geçildi! Vali Dağlı'dan açıklama

Düzce'de alarma geçildi! Vali Dağlı'dan açıklama

Ortalık savaş alanına döndü! Taş ve sopalar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var

Taş ve sopalar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var

Hayatının en büyük şokunu yaşamaktan son anda kurtuldu

Hayatının en büyük şokunu yaşamaktan son anda kurtuldu

3 yıldır aranan cinayet zanlısı İzmir'de yakalandı

3 yıldır aranan cinayet zanlısı İzmir'de yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.