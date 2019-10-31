Gençlik form tuttu, fikriyle projesiyle rekora koştu

Gençlik Projeleri Destekleme Programı’nda bu yıl katılım rekoru kırıldı. 9 Ekim’de başlayan, yoğun ilgi üzerine 1 hafta uzatılıp 30 Ekim’de son bulan başvuru döneminde gençler toplum yararına 25 binin üzerinde hayali projeye dönüştürdü.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın yürüttüğü Gençlik Projeleri Destek Programı’na rekor başvuru geldi. Önce hayal kuran, hayalini bir projeye çeviren gençlerin başvurularında bu yıl bir ilk yaşandı. ‘Fikir Sizden Uygulama Sizden’ sloganıyla Türk gençlerinin hayallerini desteklemek üzere sürdürülen Gençlik Projeleri Destek Programı’nda geçmiş yıllarda 3 binlerle sınırlı kalan proje sayısı bu yıl 25 bin 735 adet oldu. En çok başvuru Mersin’den gelirken, projelerin dağılımına bakıldığında yüzde 32 ile kültür sanat öne çıktı.

Proje başvuruları için 9-23 Ekim tarihleri belirlenmiş yoğun ilgi üzerine başvuru süresi 1 hafta uzatılmıştı. 30 Ekim itibarıyla başvuru süresi biterken, proje başvuru sayısının 25 bin olduğu dikkati çekti. Sadece uzatma haftasında 6 bine yakın yeni proje sisteme girildi.