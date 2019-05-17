Gençlik Haftası’nda gençlerin hava tahmini mesaisi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında, Yüksek Atmosfer Gözlem Sistemi bulunan Türkiye’deki 9 farklı, ilde eş zamanlı radyosonde rasadı etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında ilk olarak, Antalya 4. Bölge Müdürlüğüne bağlı Isparta Meteoroloji Müdürlüğüne gelen Isparta Anadolu Lisesi öğrencilerine ‘Meteoroloji’ bilimi hakkında bilgi verilirken, daha sonra alanda bulunan ölçüm cihazları ve çalışma şekilleri anlatıldı. Anlatımlar sırasında liseli gençlerin akıllarındaki sorular da birinci ağızdan yanıt buldu. Yapılan anlatım ve bilgilendirme çalışmaları sonrasında ise, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Türkiye’de İstanbul, İzmir, Isparta, Adana, Kayseri, Ankara, Samsun, Erzurum ve Diyarbakır olmak üzere 9 ilde bulunan Yüksek Atmosfer Gözlem Sistemi Rasadı gerçekleştirildi. Ülke genelinde Greenwich saati baz alınarak, saat 14.35’te eş zamanlı şekilde yapılan radyosonde rasadı için hazırlanan 2 metre çapındaki meteoroloji balonu hidrojen ve helyum gazı ile şişirildikten sonra, balonun altına cihaz bağlanarak, gençlerle birlikte atmosfere gönderildi. Yaklaşık 30-35 kilometre yüksekliğe çıktığı kaydedilen balonun geçireceği evreler, yapılan ölçümler, fiziki değişimi ve patlayıncaya kadar devam eden evre gençlere anlatıldı. Bilgilendirme çalışmalarının tamamlanması sonrasında, meteoroloji yetkilileri tarafından ‘İstikbal göklerde, bu vatanın gençleri gönlümüzde’ yazan pankart cihazın yer aldığı balona bağlanarak, gençlerle birlikte gökyüzüne bırakıldı. Etkinlik sonunda meteoroloji yetkilileri ile öğrenciler hatıra fotoğrafı çektirdi.

“Meteorolojinin farkındalığını artırmak amacıyla bu etkinliği düzenledik”

Ülke genelinde gerçekleştirilen etkinlik ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Meteoroloji 4. Bölge Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Kaya, “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a adım atmasının 100. yılı nedeniyle, Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz tarafından, meteorolojinin gençler arasındaki farkındalığını artırmak amacıyla Türkiye genelindeki 9 noktada atılan radyosonda gözlemlerinin yapıldığı ve balon atıldığı bu saatlerde gençlerimizi davet ederek, bu faaliyetimizi onlarla paylaşmak istedik. Bu tür faaliyetlerimiz devam edecek, gençlerimize hem eski aletleri, tarihsel süreçteki en son teknolojik aletleri ve gözlemlerimizi anlatmaya devam edeceğiz. Burada Ulu Önder Atatürk’ün ‘İstikbal göklerde’ veciz sözü ve bununla birlikte gençliği de hatırlatan ‘Bu vatanın gençleri gönlümüzde’ sloganıyla faaliyetimizi gerçekleştirdik” dedi. “Öğrenciler, aynı işlemi yapabilecek meteoroloji mühendisleri olabilirler”

Isparta Anadolu Lisesi Fizik Öğretmeni Hüseyin Kırlı ise, “Meteoroloji ile ilgili olarak çocuklarımızın çok fazla bilgisi olmadığı düşüncesindeyim. Bu gezi ve etkinlik ile çocukların hem ufuklarının açıldığı hem de meteoroloji hakkında geniş perspektiflerin oluştuğunu düşünüyorum. 19 Mayıs 1919’un 100. yılı ve gençlik Ata’sının izinde olduğunu belirtmek için balonun altında böyle bir slogan göklere gönderildi” diye konuştu. Kırlı ayrıca, yapılan etkinliğin öğrencilerin aklında meteoroloji ile ilgili bulunan soruların yanıt bulduğunu ifade ederek, “Belki, ileride bu gençlerimiz de aldıkları bilgiler doğrultusunda aynı işlemi yapabilecek meteoroloji mühendisleri olabilirler” dedi.