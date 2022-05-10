İlgililer, Gençlik Kampı detaylarını araştırmaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu yaz için merak edilen haberi duyurdu. Peki Gençlik Kampı başvurusu başladı mı? 2022 GSB Gençlik Kampları başvuru şartları neler? İşte merak edilenler...

GSB GENÇLİK KAMPI BAŞVURUSU BAŞLADI MI?

2022 yılında Gençlik Spor Bakanlığı Gençlik Kamplarına başvurular 9 Mayıs itibariyle başlamış durumda. Söz konusu haber, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyuruldu.

Başvurular için yaş sınırının 25'e yükseltildiği belirtildi. Daha önceki yaş aralığı 12-22'idi. Gençlik Kampı 2022 başvuruları temmuz ayına kadar sürecek.

